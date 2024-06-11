Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir insiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Cumhurbaşkanımız Yeni Anayasa ile ilgili görüşünü aktardı.

Sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

"CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iade-i ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar.

Erdoğan-Özel görüşmesi) Görüşmede ekonomiyle ilgili konular da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12.Kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Herhangi bir popülizme tenezüll edilmeyerek Türkiye'nin bu programa bağlılığını ifade etmişlerdir. Popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. İhtiyaç duyulan şeyin popülizm değil realist olduğu.

Cumhurbaşkanımız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etmiştir"

AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.

PKK'YA KARŞI BİRLİK İÇİNDE DURULMALI

Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıl dönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.

FİLİSTİN'İN TANINMASI İÇİN DİYALOĞU ARTIRMALIYIZ

Filistin devletinin tanınması konusunda diyaloğu artırmamız. Bütün bu çerçeve içerisinde hem ekonomiden hem siyasi meselelere her konuda ortak tutum geliştirmek konusunda Türkiye'nin geleceği için ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur.

Bu ekonomi konusunun realist zeminde sürdürülmesi için de muhalefet partilierinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini ifade etmişlerdir.