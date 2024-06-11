Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yılın ardından CHP'yi ziyaret etti. Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. 18 yıl önce Deniz Baykal döneminde yapılan ziyaretin ardından gerçekleşen önemli görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerinde bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
ERDOĞAN YENİ ANAYASA GÖRÜŞÜNÜ AKTARDI
Cumhurbaşkanımız Yeni Anayasa ile ilgili görüşünü aktardı.
Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir insiyatifle değil en geniş siyasi uzlaşma zemini ile gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
EKONOMİ İLE İLGİLİ KONULAR MASADA
MEHMET ŞİMŞEK CHP İLE GÖRÜŞEBİLİR
AVRUPA'DA İSLAM DÜŞMANLIĞI
AP seçimlerinde aşırı sağın ortaya koyduğu performans Türkiye düşmanlığı İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'deki partilerin ortak hareket etme konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir.
PKK'YA KARŞI BİRLİK İÇİNDE DURULMALI
Diğer bir önemli konu bu PKK'nın Suriye uzantısının o bölgede oluşturmaya çalıştığı teröristan konusudur. Bunu ilk fırsatta terör odaklarının yeniden gündeme getireceğini değerlendiriyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel ile birlikte güçlü bir şekilde birlik gösterilmesini ifade etmişlerdir. Barış harekatının 50.yıl dönümünü hep birlikte anmayı hedef ediyoruz.
FİLİSTİN'İN TANINMASI İÇİN DİYALOĞU ARTIRMALIYIZ
Filistin devletinin tanınması konusunda diyaloğu artırmamız. Bütün bu çerçeve içerisinde hem ekonomiden hem siyasi meselelere her konuda ortak tutum geliştirmek konusunda Türkiye'nin geleceği için ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti söz konusudur.
Bu ekonomi konusunun realist zeminde sürdürülmesi için de muhalefet partilierinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini ifade etmişlerdir.
ERDOĞAN-ÖZEL YENİDEN GÖRÜŞECEK Mİ?
Kaynak: Türkiye Gazetesi