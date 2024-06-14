Bahçeli’nin o sözleri AK Parti'de yankılandı! Kurmaylardan Cumhur İttifakı çıkışı geldi

MHP lideri Bahçeli’den Cumhur İttifakı ve Şimşek mesajı: Hiç kimse çalı dibi yoklamasın

MHP lideri Bahçeli’den Cumhur İttifakı ve Şimşek mesajı: Hiç kimse çalı dibi yoklamasın

MHP lideri Bahçeli’nin “anlam yüklü” açıklaması, AK Parti cephesinde nasıl karşılandı? AK Parti kurmayları Bahçeli'nin o sözlerini değerlendirdi: "Yeni ittifak yok Cumhur devam edecek"

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmelerin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelen, “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” sözleri başkent gündemine bomba gibi düştü.

TÜRKİYE'DE EKSEN KAYMASI MI YAŞANACAK?

‘Normalleşme adımlarının’ Bahçeli’de “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturabileceği yorumu yapılırken, Bahçeli’nin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

ERDOĞAN HER TOPLANTIDA UYARIYOR

Buna karşılık, AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem Sayın Cumhurbaşkanı; Sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda da, Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

“İTTİFAKA DEVAM”

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” mesajını verdi.

İSPANYA DÖNÜŞÜ GÖRÜŞECEKLER

Öte yandan, Cumhurbaşkanı’nın İspanya’ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurtdışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.