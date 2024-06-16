Fotoğraflarla Gazze'de Kurban Bayramı... Filistinliler enkaz arasında namaz kıldı, kurban kesti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in katliam saldırılarıyla 8 aydır enkaza dönüşen Gazze'de Filistinliler bir buruk bayram daha geçiriyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Gazze'de hayatta kalan Filistinliler Kurban Bayramı'nda da yıkık camide namaz kıldı, kurban ibadetlerini yerine getirdi.
254 gündür İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze buruk bir bayram daha geçiriyor. Ramazan Bayramı'nı ateşkes umuduyla geçiren Gazzeliler Kurban Bayramı'nda da beklediğini bulamadı. İsrail savaş uçakları, bayram günü Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırılar düzenledi. Filistinliler enkaz halindeki Gazze'de Kurban Bayramı'nı böyle eda etti.
İşte fotoğraflarla Gazze'de Kurban Bayramı...
GAZZE'DE YIKIK CAMİDE BAYRAM NAMAZI
İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze kentindeki Filistinliler, Kurban bayram namazını saldırıları sonucu ağır hasar gören en büyük ve en eski camisi olarak bilinen tarihi 'Büyük Ömeri Camii' diğer bir adıyla Gazze Ulu Camii'nde kıldı.
FİLİSTİNLİLER KAYIPLARINI UNUTMADI
Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, bayram namazının ardından kabristan ziyaretinde bulunarak dua etti.
GAZZELİLER ENKAZ ÜSTÜNDE KURBANLARINI KESTİ
Gazze kentinde yaşayan Filistinliler, bayram namazını kıldıktan sonra oluşturulan kesim yerlerine giderek kurbanlarını kesti.
Han Yunus kentinde bayram namazı kılındıktan sonra hayırseverler tarafından Filistinlilere tatlı çörekler dağıtıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi