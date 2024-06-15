Beyaz Saray Gazze'de ateşkes açıklaması! Katar ve Mısır Hamas yetkilileri ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı açıklamasının ardından taraflara baskı sürüyor. İsrail ateşkes taleplerini reddederken, Katar ve Mısır'ın Hamas yetkilileri le görüşeceği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Hamas’ın plana yönelik tepkisini yakından izlediği" vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. İsrail'in teklifi olduğunu vurgulanan anlaşma Hamas tarafından ateşkese olumlu karşılanırken, Tel Aviv yönetimi anlaşmaya yanaşmadı. Ancak, ABD Başkanı Biden, G7 zirvesinde ısrarla Hamas'ın ateşkes için harekete geçmesi gerektiğini vurgulamıştı. ABD'den Gazze'de ateşkese ilişkin yeni açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Katar ve Mısır'ın Hamas yetkilileri ile görüşeceğini belirtildi.

KATAR VE MISIR HAMAS'A BASKI YAPACAK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün yaptığı açıklamada, Katar ve Mısır’ın Biden tarafından sunulan ateşkes planını ilerletmek için yakında Hamas yetkilileri ile bir görüşme planladığını söyledi.

Sullivan, Hamas’ın plana yönelik tepkisini yakından izlediklerini belirterek, “Bazı düzenlemelerin idare edilebileceğini düşünüyoruz. Bazıları ise hem Başkan Biden'ın ortaya koyduğu hem de BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı düzenlemelerle tutarsız. Ve bu gerçekle yüzleşmek zorundayız” dedi. Sullivan, ABD’nin anlaşma için hala bir yol olduğuna inandığını vurguladı.

İSRAİL ÖNCE ESİRLERİN BIRAKILMASINI İSTİYOR

İsrail ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes planının devreye girmesi için önce Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise esirlerin Filistinli mahkumlar ile eş zamanlı olarak takas edilmesinden yana.

BIDEN: YAKIN ZAMANDA ATEŞKES BEKLEMİYORUM

İtalya’nın Pulya bölgesinde başlayan dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde konuşan Biden, "Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum" diyerek kendi sunduğu ateşkes planından umudunu kestiniğin vurguladı.