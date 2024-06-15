'Namer'e füze ateşlendi! Gazze'de 8 İsrail askeri öldürüldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail medyası, Gazze'de 8 İsrail askerini taşıyan 'Namer' aracının tanksavar güdümlü füze ile hedef alınıp imha edildiğini, askerlerin ise yanarak öldüğünü bildirdi.
İsrail medya kaynakları, İsrail üretimi zırhlı personel taşıyıcı 'Namer' aracına Tanksavar Güdümlü Füzenin (ATGM) ateşlendiğini ve meydana gelen patlamada 8 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya