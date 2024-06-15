İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği gece baskınında çok sayıda sivil yaralandı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı noktalarına gece baskını düzenledi. Filistinli sivillere ateş açan İsrail güçleri, sokaklarda dehşet saçtı. Yapılan açıklamada, 2'si ağır 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin'deki soykırımına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'ya gece baskını düzenledi. Zırhlı araçlarla sokaklara giren İsrail güçleri, 2'si ağır 7 Filistinliyi yaraladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

SOKAKLARDA DEHŞET SAÇTILAR

İsrail askeri araçlarının Batı Şeria'da farklı noktalara düzenlediği baskınlarda Filistinli siviller hedef alındı. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 3'ü ağır 7 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah ile kentin kuzeyindeki Celezun Kampı'na da baskın düzenledi.

Celezun Mülteci Kampı'ndaki baskında bir Filistinli başından gerçek mermiyle ağır yaralanırken, bir diğeri de bacağı ve karnından şarapnel parçasıyla yaralandı.