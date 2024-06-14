Şimdi de cenazelere göz diktiler! İsrail askeri, Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerle çukura attı

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cansız bedenleri, buldozerle bir çukura atıldı. Korkunç anlar ise kamera ile kayıt altına alındı.

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de tam bir katliam yaşanıyor. İsrail askerleri, Gazze ve çevresinde masumları öldürürken, bölgede uygulanan ambargo nedeniyle de hayat durma noktasında geldi. Zulümle mücadele eden Filistinliler, bir yandan açlıkla bir yandan da sağlık hizmetlerinin olmadığı kentte hayatta kalma savaşı veriyor.

ÖLÜLERİNE BİLE RAHAT VERMİYORLAR

Son olarak bölgeden gelen görüntüler, pes dedirtti. İsrail askerleri tarafından kullanılan bir buldozerle, Filistinlilerin cansız bedenlerinin bir çukura attığı görülüyor. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken söz konusu video sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.