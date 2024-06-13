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ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze itirafı: Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Başkanı Joe Biden&#039;dan Gazze itirafı: Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze için 3 aşamalı ateşkes planı açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni açıklama geldi. Biden, "Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'in Katar aracılığı ile Hamas'a sunduğu yeni üç aşamalı ateşkes teklifini dünyaya duyurmuştu. Biden'ın ısrarla İsrail'in teklifi olduğunu vurguladığı anlaşma Hamas tarafından ateşkese olumlu karşılanırken, Tel Aviv yönetimi anlaşmaya yanaşmadı.
 
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese yönelik yeni açıklamada bulundu. Biden, "Yakın zamanda ateşkes beklemiyorum" dedi.
 
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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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