Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde?
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ABD 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Başkanlığı Biden'ın mı Trump'ın mı kazanacağı merakı ülke ekranlarını kilitliyor. Son yapılan ankette ise Trump'ın başkanlık yarışını Biden'ın önünde götürdüğü göze çarpıyor. Öte yandan yapılan son 9 anketin ortalaması da dikkat çekiyor.
ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.
Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.
TRUMP YÜZDE 41'LE ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.
Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.
SON 9 ANKET HESAPLANDI
Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.
RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45,2'sini alırken, Biden ise yüzde 44,8'de kaldı.