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Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde?

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Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde?

Dünya Haberleri

ABD 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Başkanlığı Biden'ın mı Trump'ın mı kazanacağı merakı ülke ekranlarını kilitliyor. Son yapılan ankette ise Trump'ın başkanlık yarışını Biden'ın önünde götürdüğü göze çarpıyor. Öte yandan yapılan son 9 anketin ortalaması da dikkat çekiyor.

ABD'de kasımda yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken, haftalık olarak güncellenen anketler kamuoyunun nabzını tutuyor.

Reuters ile Ipsos'un ortak yaptığı son ankette, 2020'de Biden karşısında kaybeden Trump, rakibinin 2 puan önünde çıktı.

Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde? - 1. Resim

TRUMP YÜZDE 41'LE ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre, Cumhuriyetçi Trump'a oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 41'e ulaşırken, Demokrat Biden'ı tercih edeceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ankete katılanların yüzde 20'si ise kararsız olduğunu ya da oy vermeyi düşünmediğini beyan etti.

Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde? - 2. Resim

SON 9 ANKET HESAPLANDI

Öte yandan ülke genelindeki seçim anketlerini derleyen Real Clear Politics'te (RCP) yer alan ulusal anketlerde de Trump'ın az farkla da olsa Biden'ın önünde olduğu görünüyor.

RCP'de yer alan ülke geneli son 9 anketin ortalamasına göre Trump, oyların yüzde 45,2'sini alırken, Biden ise yüzde 44,8'de kaldı.

Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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