Başkanlık için kıyasıya yarış! Anketlerde Biden mı Trump mı önde?

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 13 Haziran 2024 21:09 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 22:43 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

ABD 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi büyük heyecan yaşanıyor. Başkanlığı Biden'ın mı Trump'ın mı kazanacağı merakı ülke ekranlarını kilitliyor. Son yapılan ankette ise Trump'ın başkanlık yarışını Biden'ın önünde götürdüğü göze çarpıyor. Öte yandan yapılan son 9 anketin ortalaması da dikkat çekiyor.