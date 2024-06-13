Biden ile Zelenski imzayı attı! ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık anlaşma
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ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni güvenlik anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre ABD, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine destek sağlayacak. Anlaşmanın ardından açıklamada bulunan Biden, "Putin'e geri adım atmadığımızı gösterdik" dedi.
İtalya'daki G7 Zirvesi ABD ile Ukrayna arasında yeni güvenlik anlaşması imza attı. Biden ile Ze Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin imzayı attığı anlaşma 10 yıl sürecek.
TRUMP KAZANSA BİLE DEVAM EDECEK
Anlaşmanın eski Başkan Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde bile ABD yönetimlerinin Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü almayı amaçladığını yetkililerce belirtildi.
ABD UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK SAĞLAYACAK
Anlaşma metnine göre ABD, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini geliştirmeye yardım edecek. Ukrayna'nın nihai NATO üyeliğine doğru bir adım kabul edilecek.
"PUTİN'E GERİ ADIM ATMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"
Anlaşmanın ardından G7 Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, ""Putin'e geri adım atmadığımızı gösterdik" sözlerini sarf etti.