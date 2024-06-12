ABD'den Gazze'de ateşkes için net mesaj: Pazarlık yapma zamanı bitti

Biden'ın sunduğu Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifinin BMGK'de kabul edilmesinin ardından Hamas'tan ateşkes teklifinde değişiklik talebi geldi. Talebin öngörülebilir olduğunu değerlendiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Pazarlık yapma zamanı bitti. Şimdi ateşkesin başlamasının ve esirlerin evlerine dönmesinin zamanı" sözlerini sarf etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yasa tasarısı olarak kabul edildi.

BMGK'nin kararının ardından gözler Hamas ve İsrail kanadına çevrildi. Netanyahu, ABD'nin kararına bağlı olacaklarını üstü kapalı bir şekilde ifade etti.

HAMAS DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Hamas masadaki teklife birkaç değişiklik önerdi" dedi. Hamas'ın talepleri konusunda Blinken “Bazı değişiklikler uygulanabilir, bazıları ise değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması için baskı yapmaya devam etme sözü verdi.

"PAZARLIK YAPMA ZAMANI BİTTİ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tasarının ardından ateşkes anlaşmasıyla ilgili resmi geri bildirim yapan Hamas'ın anlaşma metni üzerindeki değişiklik taleplerini "küçük ve öngörülebilir değişiklikler" olarak tanımladı.

Sullivan, "Pazarlık yapma zamanı bitti. Şimdi ateşkesin başlamasının ve esirlerin evlerine dönmesinin zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söylemişti. Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini belirtmişti.