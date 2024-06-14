İsrail Gazze'de 10 günde bine yakın Filistinliyi öldürdü

Filistin topraklarında soykırım yapan İsrail ordusu, Gazze'ye ölüm saçmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail'in 10 günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 716 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 716 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 149 kişi yaralandı.

İSRAİL SALDIRILARI YÜZÜNDEN GAZZE'DE TARIM BİTTİ

Filistinli ekonomi uzmanı Muhammed Ebu Ceyyab, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır düzenlediği yıkıcı saldırılar nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörünün bittiğini ifade etti.

Filistinli uzman, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların yaklaşan Kurban Bayramı'na ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail'in büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerini bombaladığını, buldozerlerle yerle bir ettiğini ve ithalatı engellediğini aktaran Ebu Ceyyab, 8 aydır bölgedeki saldırılar sonucu besi hayvanı, dana ve keçinin neredeyse tükendiğini söyledi.

Ebu Ceyyab, "İsrail'in saldırıları kapsamında tarım ve hayvancılık sektörlerinin sistematik şekilde yok edilmesi, Gazze Şeridi'ndeki kurban pazarının tamamen durmasına neden oldu." dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN CENİN'E BASKIN

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kabatiya kasabasında 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Baskın sırasında İsrail güçleri, Kabatiya kasabasında Filistinlilere ait bir aracı patlattı.

Baskın sırasında öldürülen Kays Zekarne isimli Filistinli için Kabatiya'da cenaze töreni düzenlendi.

Kabatiya'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir evi kuşatma altına aldı ve sonrasında da tanksavar bombasıyla bombaladı. Bombalama sonucu evde hasar oluştu.