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Küstah gazeteciye Erdoğan’dan ayar! Dünya İsrail’in şımarıklığını izliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Küstah gazeteciye Erdoğan’dan ayar! Dünya İsrail’in şımarıklığını izliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’dan dünyaya çağrı yaptı Küstah tavırlar sergileyen İspanyol gazeteci “Kavala ve Demirtaş serbest bırakılacak mı?” diye sordu. “Başını sallama, bak ben dimdik duruyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında “Kim olursa olsun biz yasaların dediğini uygularız. Türkiye’de siz değil biz yaşıyoruz” cevabını verdi.

İSMAİL KAPAN İSPANYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu’nda konuştu. Daha sonra İspanya ile 13 anlaşmanın yapıldığı imza törenine katılan Erdoğan “Savunma sanayiinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Birinci sırada TGC Anadolu ile adım attık. Şimdi bir üst segmente geçelim istiyoruz. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. İnsansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız” dedi.

“ŞIMARIK İSRAİL”

Konuşmalarında Gazze’deki soykırıma da değinen Erdoğan “Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. İsrail ateşkese öldürerek cevap verdi. 16 bini çocuk, 37 bin insan göz göre göre katledildi” ifadelerini kullandı.

Küstah gazeteciye Erdoğan’dan ayar! Dünya İsrail’in şımarıklığını izliyor - 1. Resim

Erdoğan şöyle devam etti:

“İSPANYA’YA TEŞEKKÜR”

Mülteci kampları bombalandı. Masum siviller kurşunların hedefi oldu. Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. İspanya’nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Kıymetli dostumun şahsında, İspanya hükûmetine ve halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Küstah gazeteciye Erdoğan’dan ayar! Dünya İsrail’in şımarıklığını izliyor - 2. Resim

“KÂĞITTA KALMASIN”

Cumhurbaşkanı, Türk ve İspanyol basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında ise BMGK’nın Gazze’de ateşkes çağrısına değinerek “Bölgeye barış ve huzur getirecek her türlü girişimi destekliyoruz, arkasındayız. Biz en baştan beri Gazze’de kan dursun istiyoruz. Ancak bu kağıt üzerinde kalmamalı, İsrail üzerinde baskı artırılmalıdır. Maalesef dünyanın geleceği beş ülkenin elinde. Biri ‘Hayır’ dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda beş ülkeden biri devamlı İsrail’in yanında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ TÜRKİYE’DEYİZ”

Basın toplantısı sırasında İspanyol bir gazetecinin “Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak mı?” sorusunu cevaplandıran Erdoğan “Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiştir. Örneğin bu isimlerden biri 100’ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş, ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunması bizi gerçek anlamda üzmektedir. (Bu sırada İspanyol gazeteci başını sallıyor) Başını sallama bak ben sallamıyorum. Kavala olur, Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz. Yapılan iş budur. Siz Türkiye’de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye’deyiz. Bu bölgedeki güven için attığımız adımlardır ve böyle de devam edecektir” karşılığını verdi.

Küstah gazeteciye Erdoğan’dan ayar! Dünya İsrail’in şımarıklığını izliyor - 3. Resim

"TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların ardından konuşan Erdoğan “TCG Anadolu ile bir adım attık şimdi ise bunun bir üst segmentine geçelim istiyoruz, bunun çalışmalarını başlattık. Bir üst segment mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Bunun yanında İnsansız hava araçlarında birlikte yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Bu çalışmalarda dünyada malum birçok ülke çok çok ileri adımlar attı. Türkiye de bu konuda daha ileri adımları atmanın gayreti içinde. İspanya ile birlikte insansız denizaltılara varıncaya kadar bu adımları atacağız. Bu çalışmaları da şu anda gerek Savunma Başkanlığımız gerek Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı hızla yürütüyor ve bizler de bunun takipçisiyiz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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