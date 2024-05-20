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DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dem Parti, Selahattin Demirtaş, Edirne, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

İki isim, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının 'siyasi' olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti. Hatimoğulları, yargı kararları alınırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini savundu.

Bakırhan ise kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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