İspanya, İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil oluyor

İspanya, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını açıkladı. Türkiye de daha önce bu davaya müdahil olacağını duyurmuştu.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yaparken sürdürürken, zulme sessiz kalmayan ülkeler ise uluslararası arenada İsrail'in yargılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE DE SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz ay Güney Afrika’nın, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin, “Türkiye olarak Güney Afrika’nın, İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." demişti.

TÜRKİYE'NİN DURUŞU DİĞER ÜLKELERE DE ÖRNEK OLDU

Türkiye'nin UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı, İslam ülkelerinin de hareket geçmesine yol açtı. Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı açtığı davaya destek olmak amacıyla resmi olarak müdahil olma niyeti duyuruldu.

İSPANYA'DA SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMA KARARI ALDI

Filistin Devleti, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına müdahil olma başvurusu yaptı. Ayrıca Filistin, UAD'in yargı yetkisini kabul ettiğini duyurdu. Son olarak da İspanya Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Gazze'de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacağını duyurdu.

İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle ihtiyati tedbir talep ettiği Divan, 26 Ocak'taki kararında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına ve Gazze'de ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına hükmetmişti.

İSRAİL ALEYHİNE TEDBİR KARARI ALINDI

Güney Afrika’nın 6 Mart'ta Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle yaptığı ek tedbir başvurusunu kabul eden Divan, 28 Mart'ta İsrail aleyhine özellikle insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını sağlaması için ek tedbirlere karar vermişti.

Güney Afrika’nın, 10 Mayıs'ta Gazze'deki durumun telafisi mümkün olmayacak derecede kötüleştiği gerekçesiyle üçüncü kez yaptığı ek tedbir başvurusuna ilişkin olarak Divan, 24 Mayıs'taki tedbir kararında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.