Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimi ağustos ayına ertelendi

'Teröristan'a Harp Okulu ile cevap! Modern ve çağdaş subaylar yetiştirilecek

'Teröristan'a Harp Okulu ile cevap! Modern ve çağdaş subaylar yetiştirilecek

PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran’da düzenleyeceği sözde seçimler Türkiye’nin tepkisinin ardından 18 Ağustos'a ertelendi.

Terör örgütü PKK geçtiğimiz günlerde Suriye'de, ülkenin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde 'yerel seçim' çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından Türkiye'den de art arda tepkiler gelmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, sözde seçimi ağustos ayına erteledi. Sözde seçimler daha önce de mayıs ayından hazirana ertelenmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de kirli bir seçim planına kalkışan PKK'ya izin verilmeyeceği belirtilmişti.

TÜRKİYE'DEN İLK YORUM: DESTEK GÖREMEDİLER

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimleri ağustos ayına ertelemesine Türkiye'den ilk yorum geldi. Güvenlik kaynakları "Sözde yerel seçim için destek göremediler" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN "ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın Suriye'deki sözde seçim hazırlıklarına tepki göstermiş ve "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Harekete geçmekten çekinmeyiz!" demişti.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde tertiplediği sözde seçimleri "kötü amaçlı ve tehlikeli" olarak nitelendirdiğini bildirmişti.

BAHÇELİ'DEN SÖZDE SEÇİME TEPKİ: REZALET

MHP lideri Bahçeli de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın Suriye'de yapacağı seçimlere ve bunun üzerinden ABD yönetimine tepki göstermişti. Suriye ile işbirliği çağrısı yapan Bahçeli, sözde seçimleri "Türkiye'nin bölünmesinde yeni bir aşama' olarak niteleyip "İhanete geçit yoktur. ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. Askeri operasyonlarla terörizmin kökü kurutulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

AFRİN'DE SMO ASKERLERİNİN EĞİTİM İÇİN HARP OKULU AÇILDI

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin desteğiyle sözde seçime hazırlanırken Afrin bölgesinde SMO askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükûmeti’ne bağlı SMO askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Suriye Geçici Hükûmeti ve SMO yetkililerinin katılımıyla açılan, Halep’in Afrin ilçesindeki Harp Okulunda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO’nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetiştirilecek personel ile Suriye Geçici Hükûmeti’ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Suriye Geçici Hükûmeti programı çerçevesinde, askerî hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesini kapsıyor.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Cerablus, Azez, Afrin, Bab ve Tel Abyad ilçelerinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde planladığı sözde yerel seçimi protesto etmişti. Tel Abyad'ta çok sayıda kişi, sözde seçimi protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Protestocular, Arapça "Suriye'yi komşu ülkeleri tehdit etmek için bir karargah veya koridor olarak kabul etmeyiz", "PKK'nın Suriye'yi parçalama planları başarılı olmayacak" ve "Kandilciler ne yaparsa yapsın Suriye özgür ve bütün kalacaktır" yazılı pankartlar açılmıştı.