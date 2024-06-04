'Teröristan'a Harp Okulu ile cevap! Modern ve çağdaş subaylar yetiştirilecek

Terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin desteğiyle sözde seçime hazırlanırken Afrin bölgesinde SMO askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı.

ABD’nin silah ve eğitim desteği verdiği terör örgütü PKK/YPG, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde sözde seçim yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyeceğiz” açıklamasından sonra Ankara’dan dikkat çeken bir adım geldi. Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin bölgesinde Suriye Millî Ordusu (SMO) askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı.

İLK AŞAMADA 500 ASKER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükûmeti’ne bağlı SMO askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında SMO için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesinin amaçlandığı Savunma Bakanlığı Harp Okulu 29 Mayıs 2024’te açıldı. Suriye Geçici Hükûmeti ve SMO yetkililerinin katılımıyla açılan, Halep’in Afrin ilçesindeki Harp Okulunda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO’nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetiştirilecek personel ile Suriye Geçici Hükûmeti’ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Suriye Geçici Hükûmeti programı çerçevesinde, askerî hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesini kapsıyor.

SMO, Suriye’nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanlığına bağlı Genelkurmay Başkanlığının komutasındaki üç kolordudan oluşuyor. SMO, Afrin’den Resülayn’a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda çalışmalarını sürdürüyor.