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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Irak ve Suriye&#039;nin kuzeyinde 4 PKK&#039;lı terörist öldürüldü

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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