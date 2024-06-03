Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."