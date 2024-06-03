Van’da hareketli saatler! Terör operasyonunda çok sayıda gözaltı

Van’da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle faaliyet halinde oldukları tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.