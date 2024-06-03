Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM'li belediye başkanı gözaltına alındı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı

Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emniyete alındı. Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM'li belediye başkanı gözaltına alındı! - 1. Resim

DEM'LİLERE İZİN VERİLMEDİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek isteyen DEM Partililere polis izin vermedi.

Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM'li belediye başkanı gözaltına alındı! - 2. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Belediyesi'ne operasyon! DEM'li belediye başkanı gözaltına alındı! - 3. Resim

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08.00’den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil, saat 23.59’a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı-Anadolu Ajansı
İsrail Han Yunus'u bombaladı! Çok sayıda Filistinli öldürüldüElon Musk, 9 milyar dolar harcama sözü verdi! 300,000 adet çip yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van’da hareketli saatler! Terör operasyonunda çok sayıda gözaltı - GündemVan’da terör operasyonu!Gaziantep’te asayiş berkemal! Son 1 ayın bilançosu açıklandı - GündemGaziantep’te asayiş berkemal!Fark etmeyip üzerine bastığı yılan yaşlı kadının sonu oldu! - GündemArtvin'de kahreden olay!Park halindeki araç alev aldı! Geriye iskeleti kaldı - GündemPark halindeki araç alev aldı! Geriye iskeleti kaldıYaz sıcakları resmen başladı... Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın! - GündemMeteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!Silah kaçakçılarına dev operasyon! Çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi - GündemSilah kaçakçılarına dev operasyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...