PKK'nın Suriye'deki kirli seçim planına sert tepki: Terör yuvasına izin vermeyeceğiz

Televizyonlarda değerlendirme yapan emekli askerlere hapis cezası getiren madde, TSK personeline ilişkin kanun teklifinden çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de kirli bir seçim planına kalkışan PKK'ya izin verilmeyeceği belirtildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Düzenlemede emekli askerlere basın yayın organlarına çıkarak yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:

"Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur."

"PKK'NIN KİRLİ SEÇİM PLANINA FIRSAT VERİLMEYECEK"

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevapları verdi:

"Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi; Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1.092 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

DEVLET BAHÇELİ DE SERT ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 11 Haziran'da yapmak istediği seçim hakkında tepki gösterdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli şu ifadelere yer verdi;

"ABD yönetimi Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK’nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleriyle yeni bir oyun kurmaktadır. Ortadoğu’nun çalkantılı ortamından istifadeyle; Tabka, Afrin, Deyrezor, Rakka, Münbiç, Cezire başta olmak üzere, Suriye’nin kuzeydoğusunu kapsayan 133 yerel yönetimin belirlenmesi amacıyla 11 Haziran’da sözde bölgesel seçimler yapılacaktır. Bu demokrasi ve yasa dışı seçim girişimi demek, Suriye’nin bölünmesinde yeni bir etap, yeni bir aşama demektir. Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin bu sözde seçimleri tanımayacaklarını ve boykot edeceklerini açıklaması da ayrıca ele alınmalıdır. Bölücü terör örgütünün Rojava adıyla tarif ettiği Suriye’nin kuzeydoğusunda, ABD’nin teröristlerle kurduğu sürekli diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır."

"ŞAM İLE ORTAK OPERASYON YAPILMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "11 Haziran’da yapılacağı duyurulan sözde seçimlerinin senaristi ABD, figüranları teröristlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimiyle karşılıklı anlayış ve uzlaşma vasatında el ele vererek, yani Ankara ile Şam arasında iş birliği köprüsü inşa edilerek terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün, kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda Türkiye ile Suriye’nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Ne yurt içinde, ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur. ABD’nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir." ifadelerini kullandı.