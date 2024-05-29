‘Teröristan’a Korsan harita! Suriye'de terör devleti için batı Rusya ve Esad'a onaya gitti

Amerika tarafından sınırları çizilen terör devleti Rusya ve Esad’ın onayına sunuldu. Batı ülkelerinden tırlar dolusu silah yardımı alan PKK’nın Suriye kolu, şimdi de korsan yerel seçimle özerklik planı yapıyor. Tezgâhın bir ucu Kandil’e ve Kuzey Irak’a çıkıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - ABD’nin silaha boğduğu terör örgütü PKK, Suriye’nin kuzeyinde korsan terör devleti kurmaya çalışıyor. Örgütün Suriye kolu SDG, Batı eliyle Fırat’ın doğusunda yerel seçim adı altında özerklik planları yapıyor. 30 Mayıs’ta gerçekleşeceği duyurulan seçim, 11 Haziran’a ertelendi. Türkiye’nin her fırsatta “Teröristan’a izin vermeyiz” diye karşı çıktığı bölücü eylem, ülkedeki bazı Kürt grupların da tepkisini çekti.

Fırat’ın batısında Menbiç’ten başlayan terör haritası Afrin ve Tel Rifat’ı da kapsıyor. Rakka-Tabka ve Deyrizor’un kuzeyinden Haseke-Kamışlı-Ayn İsa-Kobani-Çelebiye güzergâhına uzanan terör haritası Cerablus sınırında son buluyor.

TALABANİ TEZGÂHI

İki aşamalı devlet ilanına göre ikinci hamle Irak’ta Talabani’nin IKYB’den ayrılarak Süleymaniye merkezli federe devlet ilan etmesi olacak. Sözde meclis üyesi seçimlerinin ardından İsrail ve Avrupalı ülkeler sembolik temsilcilikler açacak ve bu suni devletin kısmi tanıma aşamasına geçilmiş olacak. ‘Teröristan’ın dış ilişkiler ağı için ise İsviçre’de bir merkez kuruldu. Batı ile bütün bağlantılar bu merkez üzerinden yürütülecek. Gazetemize bilgi veren kaynaklar bölünmüş-terör devletinin eş başkan sistemi ile yönetileceğini kaydetti. 2015 yılında başlayan bölme planının son aşamasında SDG yalanının devam ettirileceği ve geçiş döneminde Arap bir ismin eş başkan olarak atanacağı ifade edildi.

İPLER KANDİL’DE

Bu arada, bütün kontrol Kandil’in elinde olacak. Terörün merkez üssü Kandil, bütün bu süreci ve isimleri belirleyen ana merkez konumunu sürdürecek. Terör örgütü yönetimi, HDP’li belediye modelinde olduğu gibi gölge meclis ve mahkemelerle inisiyatifi elinde tutacak.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde bölgede yoğunlaştırdığı askerî operasyonlar sebebiyle söz konusu oluşumun sık sık ertelendiği belirtiliyor. Kanton ve Suriye Demokratik Meclisi adı ile başlayan “PKK-istan” planında bugüne dek ilan edilen bütün seçim takvimlerinin TSK operasyonları ile bozulduğu kaydediliyor.

SİPARİŞ DEVLET PLANI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Suriye Bağımsız Kürt Birliği Başkanı Abdülaziz Temo “Bu proje her şeyden önce Kürtlere ihanettir. Tamamen tuzak ve sipariş bir devlet planı ile karşı karşıyayız” dedi. “Bu terör teşkilatının üretilen fiili otoritesini meşrulaştırarak Suriye topraklarında ‘Öcalan Cumhuriyeti’ tesis ediyorlar” çıkışında bulunan Temo şunları söyledi:

"Doğrudan Kandil’e özerklik veriliyor. Adım adım bu noktaya gelen proje dahilinde önce fiili işgal ardından kantonlaşma, silah desteği ve bir tür teröristan anayasası hükmü taşıyan toplumsal sözleşme ilan ettiler. Sonrasında korsan, Yüksek Seçim Komisyonu, İdari Bölümler Kanunu ve Seçim Kanunu yürürlüğe konuldu. Bu siyasi, hukuki ve idari saçmalık ve bunun askerî güç tarafından dayatılması, yalnızca özgür yurtseverlerin iradesine ipotek koymakla kalmıyor, aynı zamanda ilgili bütün uluslararası kararları da ihlal ediyor.

Bu saçmalık, dış emirlere ve millî olmayan bir gündeme göre yürütülüyor. Hepinizi sadece bu resmî seçimleri boykot etmeye değil, bizzat bu yönetimi de boykot etmeye çağırıyoruz. Bu milislere askerî kılıf sağlayan terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden uluslararası koalisyonu, bu terörist milislerin Suriye’yi bölmeye yönelik uygulamalarının sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz."

PKK, RUS ÜSSÜNDE

Batılı 12 ülke, terör işgal hattındaki seçimler için PKK’ya tam destek sağlıyor. Batı’nın desteğini alan PKK, Rusya’nın desteğine büyük önem veriyor ve bunun için de Moskova ile sıcak temas yolları arıyor. Bu amaçla, Kamışlı’dan bir heyetin Ruslarla görüşmek için Himeymim Rus Üssüne gittiği biliniyor.

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Rusya ile birlikte Esad kanadı ile de aynı merkezde bir görüşme gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Terör temsilcilerinin burada Rus ve Esad yönetimine Batılılar tarafından çizilen haritayı onaylatmaya çalıştığı ifade edildi. Saha kaynakları PKK’nın özerklik ilanı anlamı taşıyan sözde seçimi 11 Haziran yaparken, hemen ardından 15 Haziran’da Suriye’nin seçime gidecek olmasına dikkat çekiyor. Kaynaklar, PKK ve Esad arasında gizli kapılar ardında kurulan ittifak ve pazarlığın sürdüğü bilgisini paylaşıyor.