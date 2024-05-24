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Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Tsk, Hapis Cezası, Askeri Personel, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Harekâtlar veya operasyonlar sırasında Millî Savunma Bakanlığından (MSB) izin almadan, unvanlarını kullanarak televizyonlarda beyanat veren emekli komutanlara hapis yolu göründü.

Yeşim Eraslan ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile harekâtlar veya operasyonlar sırasında basın ve yayın organlarında yorumlarda bulunan emekli komutanlara yaptırımlar getiriliyor.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI!

Buna göre, MSB kadro ve kuruluşunda kamu görevlisiyken bu sıfatı sona erenlere, bakanlıktan izin alınmadan, bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamada bulunmaları hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

METARYELLERİN YAYINLANMASI YASAKLANIYOR

Teklife göre kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askerî bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin, MSB tarafından yetki verilen durumlar hariç kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması yasaklanıyor.

GEREKLİ DURUMLARDA ÖNLEME ARAMASI YAPILACAK

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler doğrultusunda yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılacak değişikle; gerekli durumlarda önleme araması yapılabilecek.

25 HİZMET YILINI TAMAMLAYANA EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası YAŞ kararı ile kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

Seferberlik ve savaş zamanında yüksek disiplin kurulları tarafından verilen TSK’dan ayırma cezası hariç diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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