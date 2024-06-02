Mehmetçik'ten Teröristan'a darbe! Erdoğan işaret etti, TSK PKK/YPG'yi vurdu

Türkiye sınırında İsrail eliyle bir Teröristan kurma planlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bataklıkları kurutacağız" diyerek askeri operasyona işaret etmişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerini vurdu.

Türkiye, PKK/YPG terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor. Sınırda ABD'nin desteğiyle "teröristan" kurma hayalindeki PKK/YPG'ye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün "bataklıkları kurutacağız" diyerek askeri operasyona işaret etmişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon gerçekleştirdi.

TÜRK TOPÇULARI PKK/YPG HEDEFLERİNİ VURDU

Elde edilen bilgilere göre Türk topçuları ve SİHA'ları, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da PKK/YPG hedeflerini vurdu. Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ERDOĞAN: BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısında bugün terörle mücadele mesajı vermişti. Erdoğan, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez" demişti.

MSB: 16 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bugün Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE KOMŞU OLMA PLANI: TERÖRİSTAN

ABD’nin silaha boğduğu terör örgütü PKK, Suriye’nin kuzeyinde korsan terör devleti kurmaya çalışıyor. Örgütün Suriye kolu SDG, Fırat’ın doğusunda yerel seçim adı altında özerklik planları yapıyor. 30 Mayıs’ta gerçekleşeceği duyurulan seçim, 11 Haziran’a ertelendi. Söz konusu plan İsrail'in Türkiye'ye komşu olma planının ilk aşaması olarak öne çıkıyor.