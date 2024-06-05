İsrail, ABD menşeili silahlarla soykırım yapıyor! M109 obüs, M270 MLRS...

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail, 7 Ekim bu yana Gazze'de yaptığı katliamlarda, ABD menşeili silahlar kullanılıyor. Yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat gönderen ABD, aylardır soykırımın finansörlüğünü yapıyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail, Gazze'de kanlı bir soykırım yapıyor. ABD ve Bazı Batı ülkelerinin güdümünde yapılan soykırımı için aylardır mühimmat sağlanıyor. Silahların ABD menşeili olması katliamın finansörünü ortaya koyuyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİLAH SİSTEMLERİ VE AKILLI MÜHİMMATLAR

ABD'nin İsrail'e benzeri görülmemiş hızda ve miktarda silah desteği sağladığı biliniyor. İlk 45 günde ABD, İsrail'e 244 kargo uçağı ve 20 gemiyle 10 bin tondan fazla silah gönderdi. Söz konusu destek, 15 binden fazla bomba ve 50 bin top mermisi içeriyordu.

Bunun yanında, açıklanmayan miktarda silah ve mühimmat da ABD'den İsrail'deki Müttefik Savaş Stok Rezervleri (WRSA-I) olarak bilinen depolara transfer edildi. Söz konusu stoklardan İsrail'e ne kadar aktarıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Ekim 2023-Mart 2024'te İsrail'e 100'den fazla askeri satış onayı yapıldığı ancak gizlilik şemsiyesi altında kamuoyuna bunların sadece 2'sinin açıklandığı iddia ediliyor.

Bunların arasında en büyük anlaşmanın, nisan başında sonuçlanmaya yakın olduğu bildirilen 18 milyar dolarlık F-15 ve mühimmat satışı olduğu biliniyor. Söz konusu satış paketinde, 50 yeni F-15 savaş uçağı, 30 AIM-120 Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya füze ve güdümsüz bombaları hassas güdümlü silahlara dönüştüren Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) kitleri yer alıyor.

SİLAHLAR ABD'DEN GİTTİ

Ocak sonunda ise İsrail basınında, ABD'nin İsrail'e F-35 uçakları, Apache Taarruz Helikopterleri yanı sıra dronelar ve binlerce top mermisi satışı yapacağı haberleri yer aldı. Mart sonunda, ABD yönetimi, İsrail'e, 2,5 milyar dolarlık 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına, 1800 MK-84 güdümsüz bomba ile 500 MK-82 güdümsüz bombanın teslimine onay verdi. 7 Mayıs'ta ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 JDAM satışını ertelediği öne sürüldü.

8 Mayıs'ta ise ABD basınında, İsrail'e 900 kilogramlık 1800 ve 225 kilogramlık 1700 bombadan oluşan bir sevkiyatın yoğun yerleşim bölgelerinde kullanılacağına dair endişeler nedeniyle durdurulduğu bilgisi yer aldı. ABD ile İsrail arasında 4 Haziran'da 25 adet F-35 uçağının satışına dair anlaşma imzalandı. ABD'nin İsrail Kara Kuvvetlerine verdiği silah ve mühimmat

İsrail Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin envanterindeki silahları yerli üretimin yanı sıra, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan karşılıyor. Özellikle hava platformları ve bunlarda kullanılan mühimmatın büyük çoğunluğunu ise ABD'den doğrudan temin ediyor.

Önceden M4 "Sherman", M48 "Patton" ve M60 "Sabra" gibi ABD menşeli tanklar geliştirilerek kullanıldı ancak İsrail, yerli Merkava tanklarını üretmeye başlaması sonrasında diğer ülkelerden tank alımını durdurdu.

M113 ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI (ZPT)

İsrail, ABD'den sonra 6 bin üzerindeki sayıyla en fazla M113 ZPT kullanan ülkedir. Ancak İsrail kendi şartlarına uygun tasarlanmış farklı modelleri kullanarak İbranice adlar veriyor. İsrail modeli M113'ler, "Bardelas", "Nagmash", reaktif zırha sahip "Zelda" ve "Zelda 2", şehir muharebeleri için tasarlanan "Nagman" ve "Kasman" adlarını taşıyor. İsrail, 2014'te başladığı değişim programıyla 2020'lerin sonuna kadar M113'leri, "Namer" ve "Eitan AFV" zırhlı personel taşıyıcılarla değiştirmeyi planlıyor.

M113 iki mürettebat ve 11 asker taşıyabiliyor, muharebe ağırlığı 12 bin 300 kilogram, 4,86 metre uzunluğunda ve 2,68 metre genişliğinde. Yüksekliği 2,5 metre, saatte 66 kilometre hız yapabiliyor ve 480 kilometre menzilinde.

ZPT'de, hafiflik sağlayan 12-38 milimetrelik alüminyum zırh bulunmakta, ihtiyaca göre, çeşitli çapta uçaksavar veya makineli tüfekler, havan, uçaksavar füzeler monte ediliyor ayrıca yaralı tahliyesi gibi amaçlarla da kullanılıyor. Örneğin, Israel Aerospace Industries (IAI) M113 bazlı, Super Vulcan adıyla Stinger, MISTRAL, SA-16, SA-18 gibi hava savunma füzeleri monte edilebilen bir araç üretti.

M270 MLRS

İsrail Kara Kuvvetleri, Ekim 2023 de dahil olmak üzere, Gazze'ye yönelik önceki saldırılarında yoğun biçimde M270 Çok Namlulu Roket Sistemi (MLRS) kullandı.

İsrail, ABD menşeli 1982'de tasarlanan ve ilk defa 1991'de Körfez Savaşı'nda kullanılan M270'in "Menatetz" adını verdiği geliştirilmiş versiyonunu kullanıyor. Silahtan Ra'am Eithan, RAMAM, Romach/AccuLAR, LORA gibi İsrail üretimi roketlerin yanında ABD üretimi GMLRS roketleri atılabiliyor.

Sistemin monteli olduğu zırhlı araç, 6,86 metre uzunluğunda 2,57 metre yüksekliğinde, azami 480 kilometre menzilli. 64 kilometre/saat hızda gidebilen ve dolu ağırlığı 24,7 tonu bulan araç, 3 kişilik mürettebatla kullanılabiliyor.

M109 OBÜS

M109, 155 milimetre çapındaki top mermileri atabilen kundağı motorlu bir obüs türü. İsrail'in elinde ABD menşeli M109A5 modelinden 250, M109A2 modelinden ise 30 adet bulunuyor.

4-6 kişilik mürettebatla kullanılan sistem halen ABD'li BAE Systems Platforms & Services tarafından üretiliyor. Obüsü taşıyan zırhlı araçta 12,7 milimetrelik M2 makineli tüfek, "Mk 19 Mod 3" 40 milimetre otomatik bombaatar, 7,62 milimetre M60, M240 veya L4 makineli tüfek bulunuyor. Araç 9,1 metre uzunluğunda, 3,25 metre yüksekliğinde. Ağırlığı ise 27,5 ton olan, 18 ila 30 kilometre menzilli mermiler atabilen sistemin azami hızı saatte 61 kilometreyi buluyor.

İsrail Gazze'de M109'lardan, on binlerce ABD'li General Dynamics üretimi 155 milimetrelik mermi attı. Bunların bir kısmı; sivillerin yoğun olduğu bölgelerde kullanılması yasak olan, potansiyel olarak savaş suçu teşkil eden, beyaz fosfor içeren M825 ve M825A1 mermileri.

DENİZ KUVVETLERİ

İsrail Deniz Kuvvetlerindeki gemilerin büyük çoğunluğu Alman yapımı. ABD menşeli tek deniz platformu ise Sa'ar 5 sınıfı korvetler. İsrail'in Sa'ar 5 korvetlerini Ekim 2023'ten itibaren Gazze'deki saldırılarında kullandığı biliniyor.

Northrop Grumman Ship Systems (NGSS) tarafından üretilmiş olan korvetten 3 adet bulunuyor. 71 mürettebatla işletilmesi ve nispeten küçük olmasına rağmen fırkateynlere yakın silah ve yardımcı sistemler taşıyor.

Gemide sonar, 2 üçlü torpido, 2 dörtlü füze fırlatıcı, elektronik harp sistemleri, yakın koruma silah sistemi, 2 otomatik top, 1 helikopter pisti ve helikopter hangarı bulunuyor. Azami sürati 61 kilometre/saat olan geminin menzili 6 bin 500 kilometre. Korvet, 85,64 metre uzunluğunda.

Sa'ar 5'te ABD menşeli Harpoon gemisavar füzeleri, Barak tipi İsrail yapımı hava-yer füzeleri, 20 milimetrelik Phalanx CIWS yakın koruma makineli tüfeği, Typhoon (Tayfun) Silah İstasyonu, 324 milimetrelik torpidolar ve 1 helikopter bulunuyor.

AH-64 "APACHE"

İlk uçuşunu 1975'te yapan ve 1986'te hizmete alınan "Apache", şu anda ABD'li Boeing Defense, Space & Security (BDS) tarafından üretiliyor.

Arka arkaya oturan çift pilotlu, çift motorlu, 17,73 metre uzunluğunda, 3,87 metre yüksekliğinde, 10 bin 433 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip taarruz helikopteri, 265 kilometre/saat seyir, 365 kilometre/saat azami sürate çıkabiliyor ve 480 ila 1896 kilometre menzili bulunuyor.

İsrail Hava Kuvvetlerinde A (İsrail adı Peten) ve D (Saraph) modelleri olmak üzere 48 AH-64 Apache taarruz helikopteri yer alıyor.

Helikopterde 30 milimetrelik topun yanı sıra AIM-92 Stinger havadan havaya füzeleri, 70 milimetrelik Hydra 70 füzeleri, ABD menşeli AGM-114 Hellfire, AGM-65 Maverick ile İsrail üretimi Spike füzeleri taşınabiliyor.

Ayrıca, AGR-20 (APKWS) lazer güdümlü 70 milimetrelik roket de atabiliyor.

SİKORSKY UH-60 "BLACK HAWK" VE SH-60 "SEAHAWK" HELİKOPTERLER

İsrail Hava Kuvvetlerinde 50 adet mevcutlu Sikorsky UH-60, "Yanshuf" adını alıyor. Genel maksat nakliye görevlerinde kullanılan, 2'si pilot olmak üzere 4 mürettebatlı, çift motorlu helikopter, 19,76 metre uzunluğunda, 5,13 metre yüksekliğinde. Azami 9 bin 979 kilogram ağırlıkla kalkış yapabilen helikopter, 282 kilometre/saat seyir, 357 kilometre/saat azami süratle gidebiliyor. 590 kilometre muharebe menzili olan helikopterin ilave depo takılarak menzili 2 bin 221 kilometreye çıkarılabiliyor.

Üzerinde 7,62 milimetrelik M240, M134 makineli tüfeklerini veya 12,7 milimetrelik GAU-19 mitralyöz bulundurabilen helikoptere özel teçhizat takılarak güdümsüz 70 milimetrelik Hydra 70, güdümlü AGM-114 Hellfire füzeleri ile AIM-92 Stinger uçaksavar füzeleri eklenebiliyor.

Ayrıca İsrail, deniz versiyonu SH-60 Seahawk için 8 adet sipariş verdi.

KARADAN KARAYA VE HAVADAN KARAYA ROKETLER

Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS), ABD'li Lockheed Martin üretimi 15-70 kilometre menzilli, yaklaşık 91 kilogramlık savaş başlığı taşıyan, GPS güdümlü, her bir fırlatıcıda 6 roket taşıyabilen karadan karaya roket sistemi olarak biliniyor, M270 Çok Namlulu Roket Sistemi'nde kullanılıyor. Üretici tarafından bugüne kadar 60 binden fazla GMLRS'nin üretildiği ve üretimin devam ettiği kaydediliyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarda da kullanıldığı AGM-114 "Hellfire" füzesi, ABD'li Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman tarafından üretiliyor. Hellfire, başlangıçta zırhlı hedeflere karşı üretildi ancak yüksek değerli hedefler için de kullanılabiliyor. Havadan yere atılan füze yarı aktif lazer ve radar güdümlü, 1,6 metre uzunluğunda, 45-49 kilogram ağırlığında. Helikopterler, uçaklar ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) atılabiliyor. Ses hızının 1,3 katı hızda hedefe yönelebiliyor.

HELLFİRE, ABD'DE 1984'TE HİZMETE GİRDİ

Hydra 70 roketleri ise ABD'li helikopterlere monteli podlardan, yerdeki hedeflere yönelik kullanılan 70 milimetre çapında kanatçıkla stabilize edilmiş güdümsüz bir roket olarak biliniyor. Roketlere, beyaz fosfor içerenleri de dahil olmak üzere çeşitli savaş başlıkları takılabiliyor. Roketler ABD'li General Dynamics üretimi. 1,06 metre uzunluğunda olan roket, savaş başlıklarına göre değişse de 6 kilogram civarında ve etkili menzili 8 kilometre, azami menzili ise 10,5 kilometre. Yeni versiyonları BAE Systems üretimi nokta hedeflerine karşı güdüm sistemleri ile donatılabiliyor.

Son olarak AGM-65 "Maverick" ise ABD'li Raytheon Missiles & Defense (RMD) tarafından üretiliyor. "Maverick" yakın hava desteği maksatlı, havadan yere, zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerine, gemilere, konvoylara ve yakıt depolama tesisleri gibi çeşitli taktik hedeflere yönelik kullanılabiliyor. 210 ila 306 kilogram ağırlığındaki füze 2,49 metre uzunluğunda. Menzili 22 kilometrenin üzerinde olup 1150 kilometre/saat hızda uçabiliyor. Elektro-optik, kızılötesi ve lazer güdümlü modelleri olan füze 1972'de hizmete girdi.