G7 sonuç bildirgesinde Filistin vurgusu: İsrail hukuka uygun davranmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımladı. Biden'ın ateşkes önerisinin desteklendiği belirtilen bildiride, İsrail'e Refah'a saldırıdan kaçınması için çağrı yapıldı. Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi İsrail'i hukuka uygun davranmaya davet etti.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin liderleri İtalya'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun bir diplomasi gerçekleştirdiği G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildiride Ukrayna'ya batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları üzerinden verilecek destek, Yemen'deki Husi saldırıları, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes konuları yer aldı.

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Bildiride, G7 liderlerinin, tarihin kritik bir döneminde uluslararası toplumun birbirleriyle bağlantılı birden fazla krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde küresel güçlüklerle başa çıkmak için kararlılıklarını İtalya'daki bu zirvede teyit ettikleri belirtildi.

RUSYA SALDIRGANLIĞI DURDURMALI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verilen kesin desteğin teyit edildiği belirtilen bildiride, "Ukrayna'ya askeri, bütçe, insani ve yeniden yapılanma desteği sağlamaya devam etmekte kararlıyız. Ukrayna'nın acil kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaya ve uzun vadeli toparlanma ve yeniden yapılanma önceliklerini desteklemeye güçlü bir şekilde bağlıyız" ifadesi kullanıldı.

"Rusya, yasa dışı saldırganlık savaşını sona erdirmeli ve Ukrayna'ya verdiği zararı ödemelidir." denilen bildiride, Dünya Bankası'na göre Ukrayna'nın zararının 486 milyar doları aştığı bilgisi verildi.

İSRAİL'E DESTEK YİNELENDİ

G7 liderleri İsrail'e desteklerini yineledi. Bildiride, "İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanırken her durumda uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun davranmalı." denildi.

BIDEN'İN 3 AŞAMALI PLANINA DESTEK

"Tüm sivil can kayıplarını eşit şekilde kınıyoruz ve özellikle kadın ve çocuklar olmak üzere kabul edilemez sayıdaki sivil can kaybını büyük bir endişeyle karşılıyoruz." ifadesinin kullanıldığı bildiride, tüm taraflara sivillerin korunması için somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hamas'a, bu teklifi kabul etme, Hamas üzerinde etkisi olan ülkelere de anlaşmanın kabulü için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI, SİYASİ SÜRECİN ÖNEMLİ BİR BİLEŞENİ"

Tüm Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yardım dağıtım görevlerini yerine getirebilmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanan bildiride, "Refah'ta devam eden kara operasyonlarının sivil nüfus üzerindeki sonuçlarından ve siviller için daha da kötü sonuçlar doğuracak tam ölçekli bir askeri saldırı olasılığından derin endişe duyuyoruz. İsrail'i böyle bir saldırıdan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Bildiride, ilk olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisine destek verildiği vurgulandı.