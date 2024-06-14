Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Liderler G7 Zirvesi için bir arada

İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi, 2. gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde ikinci gününde devam ediyor. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.

Programa katılan liderler, oturumun ardından aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafı öncesinde İtalya lideri Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm liderleri tek tek karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

G7 liderleri daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak.

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PAPA İLK KEZ KATILDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak. Papa Francis'in zirveye katılımı bir ilk niteliğinde. Tarihte ilk kez bir Papa toplantılara katılmış olacak.