Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Liderler G7 Zirvesi için bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Liderler G7 Zirvesi için bir arada

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor! Liderler G7 Zirvesi için bir arada

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi, 2. gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende liderler aile fotoğrafı için bir araya geliyor.

G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde ikinci gününde devam ediyor. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı. 

Programa katılan liderler, oturumun ardından aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafı öncesinde İtalya lideri Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm liderleri tek tek karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

G7 liderleri daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak. 

PAPA İLK KEZ KATILDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak. Papa Francis'in zirveye katılımı bir ilk niteliğinde. Tarihte ilk kez bir Papa toplantılara katılmış olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de vahşet! Babasının öldürdüğü Merve ve oğlu aynı tabuta konulduKonyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir’de vahşet! Babasının öldürdüğü Merve ve oğlu aynı tabuta konuldu - GündemEskişehir’de vahşet! Babasının öldürdüğü Merve ve oğlu aynı tabuta konulduCuma namazında cemaatin üzerine ağaç devrildi - GündemCuma namazında cemaatin üzerine ağaç devrildiPKK talimatıyla Adana'da orman yakan zanlı şimdi de koğuşunu ateşe verdi - Gündem'Ateşin çocuğu' koğuşta da rahat durmadıBunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntü: Dışarısı 40 derece ile kavrulurken onlar soba yakıyor - GündemBunaltıcı sıcaklarda şaşırtan görüntüEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den beraatına itiraz - GündemEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den beraatına itirazAYM kararını verdi! Adalet ve Özgürlük Partisi resmen kapatıldı - GündemAYM kararını verdi! Bir siyasi parti resmen kapatıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...