Hamas yetkilisinden 'rehine' açıklaması! "Hayatta kalanların sayısını bilmiyoruz"

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'İtiraz gerektirecek bir şey yok'

Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'İtiraz gerektirecek bir şey yok'

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nde hayatta kalan rehine sayısını bilmediklerini söyledi. Öte yandan 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattıkları operasyon hakkında konuşan Hamdan, yaşanan durumdan İsrail'i sorumlu tuttu ve bunun 'işgale karşı bir tepki' olduğunu ifade etti.

7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki zulüm katlanarak sürüyor. Can kaybı 40 bine yaklaşırken, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri adeta çıkmaza girdi. Taraflar birbirlerine taleplerini iletirken, yeni bir açıklama ise Hamas yetkilisi Hamdan'dan geldi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD merkezli CNN International kanalına röportaj verdi. Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı son ateşkes planının, Hamas’ın çatışmaların sona ermesi yönündeki taleplerini karşılamadığını belirtti.

"AMERİKALILAR İSRAİLLİLERİ İKNA EDEMEDİLER"

Hamdan, "Hamas'ın ateşkesi kabul etmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, Filistinlilerin geleceklerini kendilerinin belirlemesine, Gazze’nin yeniden inşasına, ablukanın kaldırılmasına izin vermesi için İsrail'in net bir tutumuna ihtiyacı vardı. Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin adil bir anlaşma hakkında konuşmaya hazırız" dedi.

Ateşkes süresinin Hamas için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hamdan, düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini söyledi.

Hamdan, "İsrailliler yalnızca 6 haftalık ateşkes istiyor ve sonra saldırılara geri dönmek istiyor. Amerikalılar şimdiye kadar İsraillileri (kalıcı ateşkesi) kabul etmeye ikna edemediler" şeklinde konuştu.

SALDIRI 'İŞGALE KARŞI TEPKİ'

Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail'e saldırı kararından pişman olup olmadığı sorusunu cevaplayan Hamdan, yaşanan durumdan İsrail'i sorumlu tuttu ve 'işgale karşı bir tepki' olduğunu ifade etti.

Hamdan, "Bunun sorumlusu İsrail işgalidir. Eğer işgale direnirseniz sizi öldürecekler, eğer işgale direnmezseniz sizi yine öldürecekler ve ülkenizden sınır dışı edecekler. Peki ne yapmamız gerekiyor, sadece beklemek mi?" dedi.

"HAYATTA KALAN REHİNE SAYISINI BİLMİYORUZ"

Hamdan, Gazze Şeridi’nde hayatta kalan rehine sayısını bilmediklerini söyleyerek, "Bu konuda hiçbir fikrim yok. Kimsenin bu konuda bir fikri yok" şeklinde konuştu.

Hamdan ayrıca İsrail ordusunun geçtiğimiz cumartesi günü Gazze’den 4 rehineyi kurtardığı operasyonun, 1’i ABD vatandaşı olmak üzere 3 rehinenin ölümüyle sonuçlandığını dile getirdi. Serbest bırakılan rehinelerinin psikolojik sorunlar yaşadığı iddiası sorulan Hamdan, yaşananlardan bir kez daha İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamdan, "Eğer psikolojik sorunları varsa bunun İsrail'in Gazze'de yaptıklarından kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü İsrail'in yaptıklarını (hiç kimse) kaldıramaz, her gün bombalıyor, sivilleri öldürüyor, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bunu (rehineler) kendi gözleriyle gördüler" diye konuştu.

İsrail yönetimi, Gazze'de tutulan 100'den fazla rehineden 70'inden fazlasının hayatta olduğuna inanıyor.