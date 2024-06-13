Hamas'tan ateşkes açıklaması: 'İtiraz gerektirecek bir şey yok'

Orta Doğu turu kapsamında kilit arabulucu Katar'da açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın ABD'nin teklifinde değişiklik talep ettiğini açıklamıştı. Hamas'tan gelen son açıklamada, "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok" denildi.

İsrail-Hamas arasındaki savaşı durdurmak için sürdürülen ateşkes görüşmeleri hala çıkmazda. En son dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8. kez gerçekleştirdiği Orta Doğu turu kapsamında kilit arabulucu rolündeki Katar'da ateşkese dair önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, Hamas'ın ateşkes teklifinde değişiklik talep ettiğini duyurdu.

Son açıklama Hamas'tan geldi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Hamas'ın ABD tarafından sunulan ateşkes planında talep ettiği değişikliklerin "önemli olmadığını" ifade etti.

Adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak mahkumların uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 Filistinliden oluşmasını talep ettiklerini söyledi. Hamas yetkilisi, İsrail'in hazırladığı belgede uzun süreli cezalara çarptırılan 100 mahkumun kapsam dışında tutulduğu, serbest bırakılacakların yalnızca 15 yıldan az cezası kalan mahkumlarla sınırlandırıldığını vurguladı.

'ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'

Yetkili, "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok. Taleplerimiz arasında Gazze'nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor" şeklinde konuştu.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Ateşkes planında üç aşama öngörülüyor.

İlkinde rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor. İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi var. Üçüncü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin yeniden inşası yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in kabul ettiğini belirttiği ateşkes planını 31 Mayıs'ta kamuoyuna açıklamıştı. Netanyahu, savaş kabinesinin plana onay verdiğini söylemiş ancak plana açık bir şekilde desteğini açıklamamıştı.

Hükümetindeki aşırı sağ üyeler ise planın onaylanmasının Hamas’a teslim olmak anlamına geleceğini söyleyerek koalisyondan çekilmekle tehdit ediyor.