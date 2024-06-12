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Orta Doğu turundaki Blinken'dan ilk açıklama: Hamas'tan ateşkes teklifinde değişiklik talebi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orta Doğu turundaki Blinken&#039;dan ilk açıklama: Hamas&#039;tan ateşkes teklifinde değişiklik talebi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-Gazze hattındaki savaşın son bulması için 8. kez Orta Doğu'ya ateşkes turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, kilit arabulucu Katar'daki temaslarından sonra yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifinde birkaç değişiklik istediğini açıkladı. Blinken, "Artık pazarlığa son vermenin zamanı" geldi diyerek ateşkes çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için 8. kez Orta Doğu turuna çıktı. Blinken bugün kilit arabulucu Katar'da temaslarda bulundu.

Blinken, Hamas'a mesajlar ileten Katar'ın üst düzey liderleriyle görüştü. Blinken, diplomatik temasları sonrası açıklamalarda bulundu.

HAMAS'TAN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki uçurumların 'kapatılabilir' olduğunu söyledi. Hamas'ın tüm taleplerinin kabul edilebilir olmadığını ancak boşlukların kapatılabileceğine dair umudunu dile getiren Blinken, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması için baskı yapmaya devam etme sözü verdi.

Blinken, "Hamas masadaki teklife birkaç değişiklik önerdi" dedi. Hamas'ın talepleri konusunda Blinken “Bazı değişiklikler uygulanabilir, bazıları ise değil” değerlendirmesinde bulundu.

'ARTIK PAZARLIĞA SON VERMENİN ZAMANI GELDİ'

"Aradaki boşlukları kapatmaya kararlıyız. Ve bu boşlukların kapatılabileceğine inanıyorum” diyen Blinken, "Bu durum ne kadar uzun sürerse o kadar çok insan acı çekecek ve artık pazarlığa bir son vermenin zamanı geldi" diye konuştu.

Blinken, Washington'un İsrail'e bir plan sunması için baskı yaparken savaş sonrası Gazze'ye ilişkin “somut fikirler” sunacağını söyledi.

Blinken, ABD'nin önümüzdeki haftalarda 'yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma'nın nasıl yönetileceğine dair somut fikirler de dahil olmak üzere planlamanın temel unsurlarını sunacağını söyledi.

Blinken, "Gazze anlaşmasının İsrail-Lübnan gerilimini düşürmede 'muazzam' bir etkisi olacaktır" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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