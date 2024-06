Netanyahu'nun pabucu dama atıldı! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail muhalefet liderleri Gantz ve Lapid ile görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile bir araya geldi. Blinken, bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Soykırımın başından beri işgalci Netanyahu'ya destek veren ABD, muhalif kanalla görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken orta turu kapsamında Tel Aviv'de Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

"HÜKÜMET DIŞINDA YAPILAN HER TÜRLÜ MAKUL DÜZENLEMEYE DESTEK" MESAJI

The Times of Israel'in haberine göre; Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'den 8 Haziran'da istifa eden Gantz, ayrıca Blinken'a Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin sonlandırılmaması halinde "İsrail'in vatandaşlarını korumak için güç kullanmaktan çekinmeyeceği" ifadelerini kullandı.

BLINKEN-LAPID GÖRÜŞMESİNDE "TEK HEDEF" DETAYI

İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, Blinken ile görüşme yapıldı.

Lapid, görüşmede Blinken'e, Gazze'deki 120 esirin evlerine geri getirilmesinin "tek hedef" olduğunun altını çizerek, esir takası konusunda bir anlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Dün Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşme sağlamıştı.

İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a, ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması çağrısında bulunmuştu.