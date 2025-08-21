Porto tok satıcı! Diogo Costa el yakıyor

Aslan’ın kaleci adayları arasında yer verdiği Diogo Costa’nın maliyeti el yaktı! Sarı kırmızılılar Costa için Porto Kulübü’ne 20 milyon avroluk resmî teklifte bulundu.

Portekiz ekibi bu teklifi direk reddederken G.Saray’dan 40 milyon avro istedi. Kalecinin de yıllık 10 milyon avro talep etmesi üzerine Portekizli kaleci liste dışı kaldı.