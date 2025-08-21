Porto tok satıcı! Diogo Costa el yakıyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Porto’ya 20 milyon avro öneren sarı kırmızılılara, kulübün cevabı 40 milyon avro oldu. Oyuncunun da 10 milyon avroluk maaş talebi sonrası transfer rafa kalktı.
Aslan’ın kaleci adayları arasında yer verdiği Diogo Costa’nın maliyeti el yaktı! Sarı kırmızılılar Costa için Porto Kulübü’ne 20 milyon avroluk resmî teklifte bulundu.
Portekiz ekibi bu teklifi direk reddederken G.Saray’dan 40 milyon avro istedi. Kalecinin de yıllık 10 milyon avro talep etmesi üzerine Portekizli kaleci liste dışı kaldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker