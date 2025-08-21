Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayata geçti! "42 Türkiye", yazılım ordusu yetişiyor

Dünyada 31 ülkede 58 kampüsü ve 21 binden fazla öğrencisi bulunan ağın Türkiye’deki temsilcisi olan okul, bugüne kadar farklı yaş ve meslek gruplarından yüzlerce katılımcıya uluslararası standartlarda yazılım eğitimi sağladı.

16 yaş ve üstü kişilerin katıldığı programda yazılım bilgisi şartı aranmazken, adaylar, mantık temelli çevrim içi testler ve 26 günlük “havuz eğitimi” sürecinden geçerek sisteme dâhil oluyor. Oyunlaştırılmış proje tabanlı müfredat, temel ve ileri seviye olarak ikiye ayrılırken, temel müfredat ortalama iki yılda tamamlanıyor. İsteyen katılımcılar siber güvenlik, yapay zekâ ve kriptografi gibi alanlarda uzmanlaşabiliyor.

Eğitim sonunda alınan RNCP sertifikası, Avrupa Birliği’nde mesleki yeterlilik belgesi olarak kabul ediliyor. Böylelikle 42 Türkiye katılımcılara eğitmen, diploma ve sınav olmadan, tamamen ücretsiz ve proje tabanlı yazılım eğitimi sunuyor. 42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe, mezunların sektöre hazır şekilde çıktığını belirterek “Buradan çıkan bir 42’li asla sektörde yeni başlayan muamelesi görmüyor” dedi. Gökçe, yerli ve millî teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda projeler yürüttüklerini, katılımcıların Türkiye’nin dijital geleceğinde aktif rol almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.