Hükumet ve memur sendikaları anlaşamadı! Son karar hakemde

Memur ve memur emeklileri için 2026 ve 2027 yılları için başlatılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükûmet tarafının 2 teklifini kabul etmeyerek pazartesi günü iş bırakan memurlara 3’üncü bir teklif geldi ve bu da sendika tarafından kabul görmedi.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ve sosyal hakları için yapılan müzakere görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelindi. Kamu işveren heyeti, 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcileriyle teklifi değerlendirildi. 11 iş kolunda anlaşma sağlandı ancak genele ilişkin hükümlerde anlaşma sağlanamadı. Görüşmenin tıkanmasının ardından açıklama yapan Ali Yalçın “Gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde.” diyerek Hakem Kurulu aşamasına geçildiğini duyurdu. Ali Yalçın, daha sonra yaptığı açıklamada ise Hakem Kuruluna başvurmayacaklarını açıkladı.

KARARA SAYGILI OLACAĞIZ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu aşamada tahkim sürecinin söz konusuolduğunu belirterek memurların gerek sosyal hakları gerekse ücret iyileştirmelerinde şimdiye kadar olduğu gibi en iyiye ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi. Işıkhan “Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna ait olacaktır” dedi, tüm tarafların karara saygılı olacağını ifade etti. Bakan Işıkhan, birçok personel grubunun ek ödeme ve tazminatlarında iyileştirmeler yapıldığını, yan haklarda da iyileştirmeler içeren maddelerde imzaların atıldığını dile getirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Hükûmet 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifinde 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önermişti.

İkinci teklifini sunan hükûmet, ilk teklife ilave olarak taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulunmuştu.

Son teklifte ise 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de tekrarlandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Taban aylığa sadece 1.000 lira iyileştirme teklif edildi. Bu kabul edilemez. Bu bize sahayı işaret etmektir” demiş, 18 Ağustos Pazartesi günü 1 günlük iş bırakma kararı alınmıştı.

UZLAŞILAN MADDELER

Bakan Işıkhan, uzun görüşmeler sonucunda 11 hizmet kolunda imzaları attıklarını söyledi. Sendikalarla yapılan görüşmelerde 7. dönemde 341 maddede anlaşma sağlanırken, bu yıl bu sayının 39 olduğunu belirten Işıkhan, uzlaşılan maddeler hakkında şu bilgileri verdi: