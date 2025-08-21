Teknoloji odaklı ihracat artıyor! İmalat sanayi içindeki payı %42

HABER MERKEZİ / ANKARA - Bolat “Katma değer oluşturan tasarım ve AR-GE’ye odaklanan, teknoloji yoğun sektörlere ağırlık veren ihracata yönelik uyguladığımız politika ve stratejilerin bir sonucu olarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın toplam imalat sanayi ihracatımız içindeki payı 2025 yılının ilk yarısında artarak yüzde 41,9’a ulaştı” dedi.

Bolat, AR-GE ve inovasyon odaklı yatırımların ihracata daha fazla yönelerek ihracatın teknoloji yoğun, katma değerli ve kg başına birim değeriyle önemli seviyelere gelmesi yolunda somut ve sonuç odaklı politikalar uygulanılmasına devam edileceğini bildirdi.

Bolat “Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçı firmalarımıza; yönetim ve üretim süreçlerinde bilgi aktarımı, teknolojik dinamizm ve tasarım gücü dâhil ihracat ile ilgili her açıdan ve ihracatın her aşamasında beceri kazandırmaya yönelik destekler sağlanıyor” dedi.

Bolat ayrıca, sanayicilerin ithalat kaynaklı baskılara karşı rekabet gücünü artırmak, yerli üretimi teşvik etmek ve bu yolla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla ithalat politikalarının etkin bir şekilde uygulandığını hatırlattı.