Hyundai, Xiaomi SU7'yi Kore'de Ar-Ge merkezinde incelemeye aldı 

Koreli üretici, Çinli rakiplerini yakın markaja aldı. Tesla’nın yanı sıra BYD ve Xiaomi’yi de dikkatle takip eden Hyundai, küresel rekabette rakiplerini iyi analiz etmek istiyor. Bu inceleme operasyonu için resmi izin aldığı bildirilen Hyundai, SU7’nin batarya ve motor teknolojilerinin yanı sıra, yazılım ve bağlanabilirlik özelliklerini de değerlendirmelere tabi tutuyor.

Hyundai, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili SU7'yi Güney Kore'deki araştırma merkezlerinde incelemeye aldı. Kore merkezli teknoloji haber sitelerinde yer alan bilgiye göre, SU7 modeli Hyundai’nin Hwaseong’daki Namyang Ar-Ge Merkezi’nde ve Seul’deki genel merkezinde değerlendirme amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Xiaomi SU7, şu anda Güney Kore'de resmi olarak satılmıyor ancak Hyundai’nin şirket içi testler için birden fazla aracı ithal ettiği bildiriliyor. Araçlardan biri 16 Temmuz’da, Hyundai’nin Seul Yangjae ofisine taşınırken görüntülendi. SU7 Max versiyonuna ait olan bu araç, Seocho bölge ofisi tarafından verilen geçici plaka ile tespit edildi. Haber kaynakları, Hyundai’nin bu operasyon için resmi izin aldığını da doğruladı.

Bu adım, Hyundai’nin küresel rekabet stratejisinde önemli bir değişime adımı olarak değerlendirilirken daha önce ağırlıklı olarak Tesla gibi rakipleri merkeze alan benchmark çalışmaları, artık BYD ve Xiaomi gibi yükselen Çinli markaları da kapsamaya başladığını gösteriyor. Hyundai Motor Group Başkanı Euisun Chung, yıl başında yapılan bir şirket toplantısında, "Yalnızca Tesla değil, BYD gibi hızlı büyüyen oyuncularla da rekabette kalmalıyız" diyerek elektrikli araç pazarında artan rekabeti vurgulamıştı.

Hyundai’nin SU7 üzerindeki ilgisi yalnızca donanımsal özelliklerle sınırlı değil. Özellikle araç içi dijital arayüz, bilgi-eğlence sistemleri ve yazılım altyapısı da detaylı şekilde analiz ediliyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sisteminin, Hyundai’nin mevcut BlueLink Connect sistemine karşılık değerlendirilerek gelecekteki dijital kokpit tasarımlarına yön vermesi bekleniyor.

Şirketin bu stratejik yaklaşımı, artan yatırım rakamlarıyla da destekleniyor. Hyundai’nin fiziksel varlıkları, 2023’te 28,1 milyar dolar seviyesinden, 2025’in ilk çeyreğinde 32,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde sermaye harcamaları da %12 artarak yalnızca ilk çeyrekte yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı.