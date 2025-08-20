Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rıdvan Dilmen transfer için isim verdi! Fenerbahçe bütün parasını yatırılmalı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesi durumunda öncelik verilmesi gereken pozisyonu açıkladı.

Dorgeles Nene'nin uçağı gece yarısı sessiz sedasız transfer eden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan gelecek cevabı bekliyor. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli kulübün transfer politikasına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KEREM SONRASI 3'LÜ FORMAT BİTECEK

HT Spor'da Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Nene ve Kerem sonrası Fenerbahçe'de üçlü format döneminin kapanacağını söyledi.

Dilmen, "Görünen o ki Fenerbahçe iki kanat oyuncusu transfer edecek: Biri Nene, diğeri de Kerem diyelim... Bu transferler gerçekleşirse üçlü savunma dönemi kapanır. Artık Fenerbahçe dörtlü savunma ile oynayacak. Çünkü sağ bek, sol bek ve iki kanat oyuncusu ile başka bir diziliş oynayamaz diye yorumluyorum. " dedi.

MOU NE YAPP EDİP BİR APPİAH BULMALI

İrfan Can Kahveci'nin Mourinho'nun hiç düşünmediği bir oyuncu olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Aklının ucunda dahi yok İrfan Can. İrfan Can Eğribayat ise beğendiğim bir kaleci ama Mourinho'nun en acil ihtiyacı sağ ayaklı bir 8 numara. Hiç şansı yok, alması lazım. Ne yapıp edip Appiah bulacak! Büyük takımlar sadece 6 numara ile oynamaz. Türkiye liginde orta sahada iki 8 numaraya ihtiyaç vardır. Fenerbahçe bütün parasını bu pozisyona harcamalı." ifadelerini kullandı.

