Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı

Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Transfer, Spor Haberleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme… Benfica Başkanı Rui Costa, milli futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Sarı lacivertlilerin, Portekiz ekibinin istediği banka teminatlarını sağlayamaması nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi.

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu dünkü maça on birde başladı.

Record’da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem’in sarı lacivertli kulübe transferine izin vermedi ve millî oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı - 1. Resim

Fenerbahçe’nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması sebebiyle görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi. 

F.Bahçe taraftarı maç öncesi ısınmaya çıkan Kerim’i alkışladı. Futbolcu da alkışla karşılık verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyorÖğrencilerin talebi kiraları uçurdu! Barınma ihtiyacı fırsatçılara yaradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleri - SporKerem Benfica'da çok mutlu... Bruno Lage'den maç sonu Fenerbahçe sözleriJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Oynaması sürpriz olmadı - SporMourinho'dan Kerem açıklaması: Oynaması sürpriz olmadıSolskjaer play-off öncesi eleştirilere cevap verdi: 'Yok sayma eğilimindeyim' - SporSolskjaer play-off öncesi eleştirilere cevap verdi: 'Yok sayma eğilimindeyim'Rıdvan Dilmen transfer için isim verdi! Fenerbahçe bütün parasını yatırılmalı - Spor"Fenerbahçe bütün parasını harcamalı"Benfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesi: Önce sildiler, sonra tekrar paylaştılar - SporBenfica'dan Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu göndermesiFenerbahçe kendi evinde Benfica ile berabere kaldı! Kanarya fırsat tepti - SporFenerbahçe turu Portekiz'e bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...