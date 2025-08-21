Benfica başkanı izin vermedi! Kerem olmadı
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme… Benfica Başkanı Rui Costa, milli futbolcunun ayrılığına onay vermedi. Sarı lacivertlilerin, Portekiz ekibinin istediği banka teminatlarını sağlayamaması nedeniyle görüşmeler çıkmaza girdi.
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu dünkü maça on birde başladı.
Record’da yer alan habere göre, Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem’in sarı lacivertli kulübe transferine izin vermedi ve millî oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.
Fenerbahçe’nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması sebebiyle görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.
F.Bahçe taraftarı maç öncesi ısınmaya çıkan Kerim’i alkışladı. Futbolcu da alkışla karşılık verdi.
