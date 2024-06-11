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AKOM'dan İstanbullulara hayati uyarı... Afrika ve Basra'dan geldi, bu saatlere dikkat!

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AKOM&#039;dan İstanbullulara hayati uyarı... Afrika ve Basra&#039;dan geldi, bu saatlere dikkat!

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AKOM, İstanbul'u etkisi altına alan sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulundu. Vatandaşların bugün 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca sıcak ve kuru havanın, orman yangını riskini yüksek seviyelere çıkarabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM,  Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisine ilişkin uyarılarda bulundu. Buna göre, sıcak hava etkisinden İstanbul ve Türkiye'nin batı ile güney bölgeleri etkilenecek.

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

SAAT VEREREK UYARDI

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
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