Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklığın sert esen poyrazla biraz düştüğünü bildirdi ancak yeni haftada tekrar artışa geçeceği tahmininde bulundu.

Beş büyük kentte de pazartesi havanın daha sıcak olacağını belirten uzmanlar, 35-40 derecelerin görülebileceğini ifade ettiler. İstanbul’da rüzgâr biraz serinletse de hava yine sıcak 31 derece. Ankara 28, İzmir 36, Bursa 34 derece. Antalya’da ise sıcaklık 37 dereceye iniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜNE DİKKAT

Tahminlere göre Marmara’da önümüzdeki dört gün boyunca hava sıcaklığı artacak, Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 derece. İç Anadolu’da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Manisa, Muğla ve Denizli, 36, Kütahya 28, Bodrum 38 derece. Yeni haftada bölge aşırı sıcakların etkisinde kalacak.

Akdeniz’de sıcaklık pazar 2 derece daha azalacak ama güneşin altı yine de çok sıcak. Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Karadeniz’de Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu’da Malatya, Erzurum, Kars ve Van çevresinde aniden gelen şiddetli yaz sağanakları bekleniyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu’da sıcaklık bir kademe azalsa bile yine yüksek değerlerde. Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derece.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana’da, bunaltıcı hava sebebiyle bazı kişiler tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.