Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklığın sert esen poyrazla biraz düştüğünü bildirdi ancak yeni haftada tekrar artışa geçeceği tahmininde bulundu.

Beş büyük kentte de pazartesi havanın daha sıcak olacağını belirten uzmanlar, 35-40 derecelerin görülebileceğini ifade ettiler. İstanbul’da rüzgâr biraz serinletse de hava yine sıcak 31 derece. Ankara 28, İzmir 36, Bursa 34 derece. Antalya’da ise sıcaklık 37 dereceye iniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜNE DİKKAT

Tahminlere göre Marmara’da önümüzdeki dört gün boyunca hava sıcaklığı artacak, Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 derece. İç Anadolu’da sıcaklık 27-29 derece aralığında. Manisa, Muğla ve Denizli, 36, Kütahya 28, Bodrum 38 derece. Yeni haftada bölge aşırı sıcakların etkisinde kalacak.

Akdeniz’de sıcaklık pazar 2 derece daha azalacak ama güneşin altı yine de çok sıcak. Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Karadeniz’de Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu’da Malatya, Erzurum, Kars ve Van çevresinde aniden gelen şiddetli yaz sağanakları bekleniyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu’da sıcaklık bir kademe azalsa bile yine yüksek değerlerde. Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derece.

Meteoroloji bu hafta havalar için uyardı: Daha da sıcak olacak - 1. Resim

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana’da, bunaltıcı hava sebebiyle bazı kişiler tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiğiKayıp olarak aranıyordu, yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 27 yaralı - Gündemİşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştıSivas'ta 4 günde aynı acı! Ölümcül virüs bir can daha aldı... Uzmanlar uyardı: Dokunmayın - GündemUzmanlar uyardı: DokunmayınKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov! - GündemKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!İşkence edilip öldürülen kız kiralık katil çıktı! "Vur" emrini böyle vermişler - Gündem'Tetikçi' sevgilisini ölüm tuzağına böyle çektiKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdı! Ankara Valiliği harekete geçti - GündemKuduz olduğu iddia edilen köpekleri karantinadan kaçırdıSarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı güvenlik görevlisinin planıyla soyuldu - GündemTarihi yalıda filmleri aratmayan soygun
Sonraki Haber Yükleniyor...