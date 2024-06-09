Bayram tatili öncesi kavrulacağız! Meteoroloji il il 9-13 Haziran tahminlerini paylaştı

Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınlara karşı tedbirli olun! 9 Haziran Pazar hava durumu raporu

Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınlara karşı tedbirli olun! 9 Haziran Pazar hava durumu raporu

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar önümüzdeki hafta da devam edecek, termometreler yer yer 40'ı gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram tatili öncesi yağış beklenmiyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

Geride bıraktığımız hafta Türkiye'nin pek çok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı, bazı kentlerde ise sıcaklıklara kuvvetli sağanak eşlik etti. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala yaz kendini iyiden iyiye hissettirecek, önümüzdeki hafta termometreler 35-40 dereceleri görecek. 9-13 Haziran 2024 hava durumu tahminleri...

BUGÜN BİRÇOK İLDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun doğu bölgelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği 13 kent ise şöyle: Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAVRULACAĞIZ

NTV'de yer alan habere göre ise önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün doğu ve iç bölgelerde görülen sağanak yavaş yavaş yerini güneşe ve açık havaya bırakacak.

İstanbul'da rüzgar biraz serinletse de hava yine sıcak, 31 derece civarında. Ankara'da pazar günü yağışlar ara veriyor. İzmir'de poyraz serin esiyor. Ankara 28, İzmir 36, Bursa açık 34 derece. Antalya'da sıcaklık 37 dereceye iniyor, Alanya kesiminde yağmur görülebilir. Beş büyük kentte de pazartesi hava daha sıcak olacak.

Marmara'da hava açık, sert esen poyraz serinlik veriyor, sıcaklıklar önümüzdeki dört gün boyunca artacak, Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 derece.

İç Anadolu'da Niğde, Kayseri, Sivas boyunca gök gürültülü ve yerel şiddetli sağanak geçişleri devam edecek, su baskını tehlikesi sürüyor. Sıcaklık 27-29 derecele aralığında. Yeni hafta daha sıcak geçecek.

BODRUM 38, MUĞLA 36 DERECE

Ege'de az noktada görülen yağışlar ara veriyor. Poyraz pazar günü de serinlik sağlayacak. Manisa, Muğla ve Denizli, 36, Kütahya 28, Bodrum 38 derece. Yeni haftada bölge aşırı sıcakların etkisinde kalacak.

Akdeniz'de sıcaklık pazar 2 derece daha azalacak ama güneşin altı yine de çok sıcak. Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Mersin, Adana, Osmaniye'de sağanak geçişleri oluyor.

Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Rüzgarlar orta hızda esiyor. Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 28 derece.

Doğu Anadolu'da Malatya, Erzurum, Kars, Van çevresinde aniden gelen şiddetli yaz sağanakları bekleniyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azalsa bile yine yüksek değerlerde. Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derece.

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