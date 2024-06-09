Meteoroloji'den o illere sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınlara karşı tedbirli olun! 9 Haziran Pazar hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Haziran 2024 Pazar günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Sağanak ve kuvvetli yağışın olacağı iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bunaltıcı havaların ardından gelen sağanak yağışlara karşı Meteoroloji Müdürlüğünden bazı iller için sarı kodlu uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

9 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI

Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Özellikle İstanbul'da sıcaklık 19°C ila 31°C arasında değişecek. Edirne, Kırklareli ve Kocaeli gibi illerde de benzer şekilde açık bir hava bekleniyor, sıcaklıklar 16°C ila 36°C arasında değişiyor.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir'de hava sıcaklığı 20°C ila 35°C arasında seyrederken, Denizli ve Manisa gibi illerde sıcaklıklar 21°C ila 37°C arasında değişiyor. Afyonkarahisar’da ise hava 12°C ila 29°C arasında olacak.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Adana ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Adana’da sıcaklık 23°C ila 36°C arasında, Antalya’da ise 27°C ila 35°C arasında olacak.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 13°C ila 28°C arasında, Eskişehir’de ise 14°C ila 30°C arasında olacak.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak’ta hava sıcaklıkları 13°C ila 31°C arasında değişecek.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Trabzon’da sıcaklık 21°C ila 25°C arasında olacak.

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, birçok yerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da sıcaklıklar 9°C ila 30°C arasında değişecek.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batman, Mardin ve Siirt’te sağanak yağışlar bekleniyor. Diyarbakır ve Gaziantep’te sıcaklıklar 18°C ila 38°C arasında değişecek.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, yağış alan yerlerde ise kuvvetli olarak esecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önerdi. Özellikle kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.