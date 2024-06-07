Kum fırtınası, sağanak, yangın... Antalya'da felaketler peş peşe yaşandı
Gündem Haberleri / Ajanslar
Antalya'yı aniden sağanak ve kum fırtınası bastırdı. Hava sıcaklıkları 15 dakika içerisinde 16 derece birden düştü. Yağış ve fırtınalar sonucu ağaçlar araçların üzerine devrildi. Havalimanında uçuş seferlerinde aksaklıklar yaşandı, elektrik kesintileri sebebiyle tramvaylar hareket edemedi. Öte yandan fırtınanın etkisiyle uçan naylon elektrik tellerine dolanarak yangına yol açtı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip ve helikopter desteği gönderildi.
Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, bugün 15 dakika etkili olan sağanakla aniden düşüş yaşadı.
Kentte saat 16.00 sıralarında birden şiddetli rüzgarla birlikte birden bastıran sağanakla hava sıcaklığı 24 dereceye gerileri.
AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.
Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
SAHİLDE ZOR ANLAR YAŞANDI
Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı.
Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.
SEFERLER AKSADI
İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu.
Toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü. Tramvaylar ise elektrik kesintileri sebebiyle hareket edemedi.
KUM FIRTINASI YANGINA YOL AÇTI
Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Aşağıoba ve Değirmenburnu mevkiinde fırtınadan dolayı seralardan uçan naylonların elektrik tellerine dolanması sebebiyle çıkan yangına ekipler 7 söndürme aracı, 9 arazöz ile yangına müdahale ederken Değirbenburnu mevkiindeki yangını söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi.
Aşağıoba Mahallesi'ndeki yangın kontrol altın alınırken, Değirmenburnu mevkiindeki yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Ajanslar