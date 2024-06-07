Kum fırtınası, sağanak, yangın... Antalya'da felaketler peş peşe yaşandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 7 Haziran 2024 18:09 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 20:42 - Güncelleme:

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Antalya'yı aniden sağanak ve kum fırtınası bastırdı. Hava sıcaklıkları 15 dakika içerisinde 16 derece birden düştü. Yağış ve fırtınalar sonucu ağaçlar araçların üzerine devrildi. Havalimanında uçuş seferlerinde aksaklıklar yaşandı, elektrik kesintileri sebebiyle tramvaylar hareket edemedi. Öte yandan fırtınanın etkisiyle uçan naylon elektrik tellerine dolanarak yangına yol açtı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekip ve helikopter desteği gönderildi.