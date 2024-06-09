İstanbul, Ankara, İzmir... Meteoroloji ve uzmanlar uyardı! Sıcaklıkta yeni rekor bekleniyor

Geçtiğimiz hafta yurdun pek çok bölgesini saran yağışlı havaların ardından, Meteoroloji ve uzmanlar önümüzdeki hafta ve haziran ayı geneline yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Verilere göre pek çok ilde sıcaklık mevsim normallerinin 6-12 derece üstüne çıkarak 40 dereceyi geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir için de çok yüksek sıcaklık uyarıları yapıldı. Ayrıca iklim uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye'de sıcaklıkların 50 dereceleri bulup bulmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Meteoroloji ve uzmanlar tarafından önümüzdeki hafta ve haziran geneline yönelik hava durumu tahminleri yapıldı. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar beklendiği ifade edildi.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar yer yer 35 derecenin hatta güney bölgelerimizde 40 derecenin üzerine çıkacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

SICAKLIKLAR 50 DERECEYİ BULACAK MI?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, en sıcak ilkbaharın ardından rekor sıcaklıkların haziran sonuna kadar devam edebileceğini ve 2024'ün en sıcak ikinci yıl olabileceğini söyledi.

Haziranın sonuna kadar muhtemelen rekor sıcaklıkların devam edeceğini, 2024'ün, 2023'ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini ifade eden Kurnaz, bu yaz birçok noktada sıcaklık rekorları kırılabileceği, Türkiye'de ise 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesinin çok kolay olmayacağı tahminini paylaştı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR UYARILDI

Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmediğini açıkladı. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşacağı tahmin edildi.

Öte yandan yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.