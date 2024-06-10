Gazze'de son durum... İsrail'de istifalar peş peşe geliyor... Netanyahu'dan ilk açıklama

Can kaybının 37.084'e yükseldiği Gazze'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Savaş Kabinesi üyeleri Gantz ve Eisenkot ile birlikte İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı istifa etti. İstifaların ardından Netanyahu da ilk açıklamasını yaptı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BİR EVİ BOMBALADI

FİLİSTİN, BM'YE "NUSAYRAT KATLİAMI"NA İLİŞKİN 3 MEKTUP

SAĞCI BAKAN'DAN NETANYAHU'YA , SAVAŞ KABİNESİ ÜYELİĞİNE ALINMAYI İSTEDİ

NETANYAHU'DAN İSTİFA EDEN GANTZ'A SERT ELEŞTİRİ

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ EİSENKOT'UN İSTİFA ETTİ

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ, KABİNEDEN İSTİFA ETTİ

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE TÜMENİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ

CAN KAYBI ARTIYOR

10.06.2024 09:00

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BİR EVİ BOMBALADI

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.

Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.

10.06.2024 08:00

FİLİSTİN, BM'YE "NUSAYRAT KATLİAMI"NA İLİŞKİN 3 MEKTUP

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi.

Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.

Mektuplarda Mansur, İsrail'in Nusayrat Kampı'nda işlediği katliamın hesaba çekilmeden geçiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İşgalci bir gücün 4. Cenevre Sözleşmesi'ne saygı duyması ve uyması gerektiğinin yanı sıra, Uluslararası Adalet Divanı, BMGK kararları ve Genel Kurul tarafından verilen bağlayıcı geçici tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirten Mansur, mektuplarında "İsrail kanunlar üstü bir devlet olarak kalması mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Filistin Temsilcisi Mansur, İsrail'in insanlığa karşı işlediği savaş suçlarına ve soykırıma bir son verilmesi gerektiğini kaydederek, "İsrail'in 1948'den günümüze kadar Filistinli sivillere yönelik katliamları bilinçli olarak tercih ettiği kaydedilmelidir." ifadelerine yer verdi.

10.06.2024 07:00

SAĞCI BAKAN'DAN NETANYAHU'YA , SAVAŞ KABİNESİ ÜYELİĞİNE ALINMAYI İSTEDİ

Ben-Gvir, Gantz ile Eisenkot’un, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Öte yandan ana muhalefet lideri Yair Lapid, istifaları memnuniyetle karşılayarak bunun "önemli ve isabetli bir karar" olduğunu belirtti.

Lapid, "Bu aşırılık yanlısı hükümeti düşürmenin ve esirleri geri getirecek, güvenliğini ve İsrail'in uluslararası konumunu yeniden tesis edecek aklıselim bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

"Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ise istifaların geç de olsa iyi olduğunu ve "Siyonist koalisyon kurma zamanının geldiğini" dile getirdi.

10.06.2024 06:00

🔴NETANYAHU'DAN İSTİFA EDEN GANTZ'A SERT ELEŞTİRİ

Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

10.06.2024 02:00

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ EİSENKOT'UN İSTİFA ETTİ

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

10.06.2024 01:00

SAVAŞ KABİNESİ ÜYESİ GANTZ, KABİNEDEN İSTİFA ETTİ

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

10.06.2024 00:30

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE TÜMENİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için istifa ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti. Habere göre, Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

10.06.2024 00:00

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Yer: Gazze