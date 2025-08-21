Marmara Adası açıklarında korku dolu anlar! 1 kişi yolcu gemisinden denize düştü

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 1 kişi yolcu gemisinden denize düştü. Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerini kullandı.

"MÜRETTEBATTAN BİRİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Aynı yolcu, anonsun yapılmasıyla birlikte gemide kaos yaşandığını da belirterek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.