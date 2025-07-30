Tsunami kaosu devam ediyor! Yüzlerce yolcu mahsur kaldı
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Tsunami paniği Pasifik'i vurdu! Hawaii’de kruvaziyerler yolcularını almadan limanlardan ayrıldı, 600’den fazla kişi adada mahsur kaldı.
Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik genelinde büyük bir tsunami alarmına neden oldu.
ABD, Japonya, Rusya, Kolombiya ve Hawaii başta olmak üzere birçok ülkede acil tahliye ve yüksek alarm ilan edildi.
YOLCU GEMİLERİ LİMANLARI TERK ETTİ, TURİSTLER MAHSUR KALDI
Özellikle Hawaii’deki limanlarda büyük çaplı tahliyeler başlatılırken, bazı kruvaziyer gemilerinin yolcularını almadan limanları terk etmesi paniğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gemilere yetişmeye çalışan turistlerin çaresizliği kameralara yansıdı.
Tatilci Mandy adlı kullanıcı, TikTok’ta “imana vardık ama gemi kalkıyor. İnsanlar çok üzgün. Kaos var” ifadelerini paylaştı. Bir başka yolcu ise “Hayatımda ilk kez kruvaziyere yetişemedim, çocuklarım içeride"” diyerek korkusunu dile getirdi.
HAWAİİ'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Hawaii Valisi Josh Green, Maui Adası’na gelen-giden uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Waikiki sahillerinde sirenler çalarken, otel balkonlarında toplanan ziyaretçiler tsunami dalgalarını gözlemledi.
ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), tsunami uyarısını “dikkat” seviyesine çekse de Kaliforniya kıyılarına 1,1 metre, Oregon’a 0,4 metre ve Washington eyaletine 0,2 metre yüksekliğinde dalgaların ulaştığını doğruladı.
600 YOLCU MAHSUR KALDI
İngiliz turist Rachael Burrows, BBC’ye yaptığı açıklamada Hawaii’deki kruvaziyer gemilerine 600 yolcunun binemediğini, tur operatörünün bu kişilerin yüksek yerlere sığınmasını istediğini söyledi.
Burrows, “Big Island’da sirenler çalmaya başladı. Şans eseri gemiye son binenlerden oldum. Geri kalanlara 'yüksek yerlere çıkın' denildi” ifadelerini kullandı.
ENERJİ DEVİ JERA: LNG TERMİNALLERİNDE FAALİYETLER DURDU
Japonya merkezli enerji şirketi JERA, tsunami tehdidi nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat terminallerindeki tüm gemileri güvenlik nedeniyle tahliye ettiğini, enerji santrallerinde ise faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
ABD VE MEKSİKA'DA LİMANLAR ALARMDA
Alaska, Kaliforniya ve Meksika kıyılarında faaliyet gösteren yolcu ve ticari gemiler, limanlardan ayrılmaları yönünde uyarıldı. Long Beach Limanı gibi yüksek kapasiteli lojistik merkezlerinin geçici olarak boşaltıldığı bildirildi.
VİLLA VİE ODYSSEY: EN YAKIN YOLCU GEMİSİ
Depremin merkezine en yakın yolcu gemisinin, üç yıllık dünya turunda olan Villa Vie Odyssey olduğu belirtildi. Uydu verilerine göre, gemi şu anda Bering Denizi'nde, derin sularda seyrettiği için tsunami riskinden nispeten uzak konumda bulunuyor.
KAMÇATKA: STRATEJİK DENİZ ROTASI
Kamçatka açıkları, Asya ile Kuzey Amerika arasındaki ana deniz ticaret rotası üzerinde yer alıyor. Özellikle Japonya, Çin ve Güney Kore'den ABD ve Kanada'ya giden kruvaziyer ve konteyner gemileri için stratejik öneme sahip. Aynı zamanda bölge, balıkçılık açısından da yoğun kullanılan bir hat.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık