Tokat'ta hareketli anlar! Hastane kantininde silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde Zeki A., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif A.'yı ve arkadaşı Maryam F. A.'yı silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, hastane yakınlarındaki bir kanalda yakalandı.
Gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu kadın arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde çay içtikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı.
EŞİNİ VE ARKADAŞINI VURDU
Zeki A. yanında getirdiği silahla eşi ve eşinin arkadaşına ateş etti. Yaralanan kadınlar hastanenin acil servisinde tedavi altına alınırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı.
HASTANE YAKININDA YAKALANDI
Hastane polisi şüpheliyi yakınlardaki kanal kenarında yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
