Benficalı Ivanovic, Kerem sorusunu cevaplamak istemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz temsilcisinin Hırvat futbolcusu Franjo Ivanovic, maç sonunda yaptığı açıklamada 10 kişi kaldıktan sonra çok baskı yediklerini söyledi. Ivanovic, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif almasıyla ilgili gelen soruya ise cevap vermek istemedi.
"KIRMIZI KARTIN ARDINDAN FENERBAHÇE BİZE ÇOK BASKI UYGULADI"
Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynadıklarını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Gol yememek önemliydi bizim için. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız." dedi.
"İKİNCİ MAÇTA DAHA BASKILI OYNAYACAĞIZ"
İkinci maçta iç sahada avantajlı olduklarının da altını çizen Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır." diye konuştu.
KEREM SORUSUNA CEVAP VERMEDİ
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif almasıyla ilgili soruyu cevaplamak istemeyen Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var." değerlendirmesinde bulundu.