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ABD'den Türkiye'ye 'Hamas' talebi!

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ABD&#039;den Türkiye&#039;ye &#039;Hamas&#039; talebi!

Gündem Haberleri

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu, "ABD, ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den Hamas liderlerine bazı mesajlar iletilsin istendi" diye konuştu. "NATO'nun genişlemesi ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türki̇ye Batı'ya demi̇r attı" diyen Flake, "ABD-Türkiye stratejik bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadelerine yer verdi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile stratejik ortaklığıın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Flake, "NATO'nun genı̇şlemesı̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkı̇ye, Batı'ya demı̇r attı. ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diye konuştu.

ABD'den Türkiye'ye 'Hamas' talebi! - 1. Resim

Reuters'a konuşan Flake, "ABD, İsrail ile ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den Hamas liderliğine bazı mesajlar iletilmesini istedi" diye konuştu.

Flake, Gazze'deki savaş konusunda taraflar bölünmüş olsa da ABD ile ortaklığının hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadığını dile getirdi.

Flake'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

*NATO'nun genişlemesi ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türki̇ye Batı'ya demi̇r attı.

*ABD Kongresi'nin Türkiye'ye bakışı geçmişe nazaran daha iyi.

*Washington'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi Biden-Erdoğan görüşmesi için bir fırsat.

*ABD-Türkiye stratejik bağları hiç bu kadar güçlü olmamıştı.

*ABD, Gazze ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye'den Hamas liderleriğine bazı mesajlar iletmesini istedi.

*Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir.

*Mayıs ayında planlanan Biden-Erdoğan ziyareti Gazze durumu ile ilgili zorlu siyasi dönemde, program uyuşmazlığı nedeniyle iptal edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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